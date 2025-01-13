Жителям Тюменской области стоит ждать раннего начала весны. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«После теплой зимы март тоже будет теплее нормы на несколько градусов. Значит, весна придет раньше положенных сроков. Апрель также не подкачает — температура тоже будет выше нормы», — пояснил Тишковец в беседе с URA.RU.
По его словам, шанс на неожиданные заморозки весной невелик. «Возвраты холодов будут, конечно, еще. Но стратегически, они не способны переломить теплый тренд зимы-весны 2025 года», — добавил Тишковец.
Ранее он рассказал URA.RU, какая погода будет в Тюмени во второй половине зимы. Предполагается, что февраль будет теплым, но снежным.
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