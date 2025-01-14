Еще в одном челябинском городе отказались от крещенских купаний

В городе Карабаш Челябинской области в 2025 году отменили традиционные крещенские купания из-за аномального тепла. Об этом 14 января сообщила пресс-служба городской администрации. Аналогичное решение ранее приняли власти Миасса.
«Оперативным штабом Карабашского городского округа сегодня было принято решение отменить традиционные крещенские купания в этом году. Основной причиной данного решения стали нехарактерные для этого времени года погодные условия, характеризующиеся отсутствием сильных морозов», — сообщила пресс-служба мэрии на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Лед не соответствует необходимым требованиям безопасности. Купель организована не будет. «Надеемся на вашу осторожность и благоразумие», — добавили в мэрии. При этом, на озере Серебры организуют место для набора воды после ее освящения в 12:00 часов.
В Миассе ранее также отказались от проведения крещенских купаний на озере Тургояк. В районе городского пляжа наблюдается выход воды, толщина ледового покрытия нестабильная, пояснил решение мэр города Юрий Ефименко. В Миассе перенесли место для набора воды.
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