Еще в одном челябинском городе отказались от крещенских купаний

В Карабаше отменили крещенские купания
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Крещенские купания. Курган, купель, крещенские купания
Купание отменили из-за аномально теплой для января погоды (архивное фото) Фото:

В городе Карабаш Челябинской области в 2025 году отменили традиционные крещенские купания из-за аномального тепла. Об этом 14 января сообщила пресс-служба городской администрации. Аналогичное решение ранее приняли власти Миасса.

«Оперативным штабом Карабашского городского округа сегодня было принято решение отменить традиционные крещенские купания в этом году. Основной причиной данного решения стали нехарактерные для этого времени года погодные условия, характеризующиеся отсутствием сильных морозов», — сообщила пресс-служба мэрии на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Лед не соответствует необходимым требованиям безопасности. Купель организована не будет. «Надеемся на вашу осторожность и благоразумие», — добавили в мэрии. При этом, на озере Серебры организуют место для набора воды после ее освящения в 12:00 часов.

В Миассе ранее также отказались от проведения крещенских купаний на озере Тургояк. В районе городского пляжа наблюдается выход воды, толщина ледового покрытия нестабильная, пояснил решение мэр города Юрий Ефименко. В Миассе перенесли место для набора воды.

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В городе Карабаш Челябинской области в 2025 году отменили традиционные крещенские купания из-за аномального тепла. Об этом 14 января сообщила пресс-служба городской администрации. Аналогичное решение ранее приняли власти Миасса. «Оперативным штабом Карабашского городского округа сегодня было принято решение отменить традиционные крещенские купания в этом году. Основной причиной данного решения стали нехарактерные для этого времени года погодные условия, характеризующиеся отсутствием сильных морозов», — сообщила пресс-служба мэрии на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Лед не соответствует необходимым требованиям безопасности. Купель организована не будет. «Надеемся на вашу осторожность и благоразумие», — добавили в мэрии. При этом, на озере Серебры организуют место для набора воды после ее освящения в 12:00 часов. В Миассе ранее также отказались от проведения крещенских купаний на озере Тургояк. В районе городского пляжа наблюдается выход воды, толщина ледового покрытия нестабильная, пояснил решение мэр города Юрий Ефименко. В Миассе перенесли место для набора воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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