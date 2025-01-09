09 января 2025

На популярном челябинском озере отменили часть купелей и крестный ход из-за оттепели

На главном пляже Тургояка запретили организацию купелей из-за аномального тепла
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На пляже Миасса запретили установку купелей и крестный ход
На пляже Миасса запретили установку купелей и крестный ход Фото:

На городском пляже Тургояка в Миассе (Челябинская область) запретили установку купели и крестный ход из-за аномально высоких температур. Как сообщил мэр Юрий Ефименко, из-за оттепели также отменен крестный ход и перенесены места забора воды.

«В районе городского пляжа наблюдается выход воды, толщина ледового покрытия нестабильная. Принято решение не организовывать купели и места для набора воды на городском пляже. В связи с этим крестный ход тоже отменяется. О разрешённых местах омовения сообщу позднее», — заявил Ефименко в своем telegram-канале.

Он уточнил, что в мэрию поступили заявки от нескольких баз отдыха об оборудовании купелей. Все проекты заявлены с соблюдением мер безопасности: освещением, спасателями и медиками, пунктами обогрева и деревянными сходнями. Каждую администрация муниципалитета проверит на безопасность.

«Не нужно пытаться совершать обряд омовения в необорудованных местах. Прошу со всей серьёзностью отнестись к данным мерам», — заключил Ефименко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На городском пляже Тургояка в Миассе (Челябинская область) запретили установку купели и крестный ход из-за аномально высоких температур. Как сообщил мэр Юрий Ефименко, из-за оттепели также отменен крестный ход и перенесены места забора воды. «В районе городского пляжа наблюдается выход воды, толщина ледового покрытия нестабильная. Принято решение не организовывать купели и места для набора воды на городском пляже. В связи с этим крестный ход тоже отменяется. О разрешённых местах омовения сообщу позднее», — заявил Ефименко в своем telegram-канале. Он уточнил, что в мэрию поступили заявки от нескольких баз отдыха об оборудовании купелей. Все проекты заявлены с соблюдением мер безопасности: освещением, спасателями и медиками, пунктами обогрева и деревянными сходнями. Каждую администрация муниципалитета проверит на безопасность. «Не нужно пытаться совершать обряд омовения в необорудованных местах. Прошу со всей серьёзностью отнестись к данным мерам», — заключил Ефименко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...