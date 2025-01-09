На популярном челябинском озере отменили часть купелей и крестный ход из-за оттепели

На городском пляже Тургояка в Миассе (Челябинская область) запретили установку купели и крестный ход из-за аномально высоких температур. Как сообщил мэр Юрий Ефименко, из-за оттепели также отменен крестный ход и перенесены места забора воды.
«В районе городского пляжа наблюдается выход воды, толщина ледового покрытия нестабильная. Принято решение не организовывать купели и места для набора воды на городском пляже. В связи с этим крестный ход тоже отменяется. О разрешённых местах омовения сообщу позднее», — заявил Ефименко в своем telegram-канале.
Он уточнил, что в мэрию поступили заявки от нескольких баз отдыха об оборудовании купелей. Все проекты заявлены с соблюдением мер безопасности: освещением, спасателями и медиками, пунктами обогрева и деревянными сходнями. Каждую администрация муниципалитета проверит на безопасность.
«Не нужно пытаться совершать обряд омовения в необорудованных местах. Прошу со всей серьёзностью отнестись к данным мерам», — заключил Ефименко.
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