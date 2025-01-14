14 января 2025

Пермяки отказываются от летнего отпуска в Анапе из-за разлива мазута

© Служба новостей «URA.RU»
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Спроса нет не только на туры на Черноморское побережье Анапы, но и на путевки в Крым
Спроса нет не только на туры на Черноморское побережье Анапы, но и на путевки в Крым Фото:

Жители Пермского края на лето 2025 года не планируют отпуск в Анапе. Спроса на это направление нет из-за разлива мазута в Черном море, рассказала URA.RU руководитель пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«Анапу сейчас никто не спрашивает из-за экологической катастрофы. Также нет спроса на путевки в Крым», — сообщила Алина Балыбердина корреспонденту агентства.

Она отметила, что пермяки активно планируют летний отпуск в Сочи и Абхазии. Сейчас цены на эти направления достаточно доступные, считает турагент. На сайте «А-Тур» сказано, что недельный отдых в Сочи стоит от 53,8 тысячи рублей на двоих, а в Абхазию — от 53,2 тысячи рублей. В цену путевки входит перелет из Перми и проживание. Также большой спрос на Калининград, но цены на это направление в разы выше, чем на Черноморское побережье.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2025 году из Перми будут летать субсидированные рейсы по 13 направлениям. Среди них есть как популярные направления, так и не очень известные.  

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Жители Пермского края на лето 2025 года не планируют отпуск в Анапе. Спроса на это направление нет из-за разлива мазута в Черном море, рассказала URA.RU руководитель пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «Анапу сейчас никто не спрашивает из-за экологической катастрофы. Также нет спроса на путевки в Крым», — сообщила Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она отметила, что пермяки активно планируют летний отпуск в Сочи и Абхазии. Сейчас цены на эти направления достаточно доступные, считает турагент. На сайте «А-Тур» сказано, что недельный отдых в Сочи стоит от 53,8 тысячи рублей на двоих, а в Абхазию — от 53,2 тысячи рублей. В цену путевки входит перелет из Перми и проживание. Также большой спрос на Калининград, но цены на это направление в разы выше, чем на Черноморское побережье. Ранее URA.RU рассказало, что в 2025 году из Перми будут летать субсидированные рейсы по 13 направлениям. Среди них есть как популярные направления, так и не очень известные.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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