13 января 2025

В Тюмени за сотни миллионов рублей продают элитную квартиру с видом на храм

© Служба новостей «URA.RU»
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Комплекс располагается на левом берегу Туры
Комплекс располагается на левом берегу Туры Фото:

В Тюмени больше, чем за 200 миллионов рублей продают квартиру на набережной с видом на Вознесенскую церковь. Площадь элитного жилья — 701,3 квадратных метра. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений.

«Количество комнат: 10 и более. На площадке paспoлагaeтся от одной до пяти квaртиp. Мaлoэтажнaя aрхитектура oтвечает за уникальные виды из окон каждой квартиры: небо, зелень, храм, мост Влюбленных», — говорится в тексте объявления.

Квартира располагается в ЖК «Вознесенский». Дома там построены по ступенчатому типу, где переход между этажами украшают античные колонны.

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В Тюмени больше, чем за 200 миллионов рублей продают квартиру на набережной с видом на Вознесенскую церковь. Площадь элитного жилья — 701,3 квадратных метра. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений. «Количество комнат: 10 и более. На площадке paспoлагaeтся от одной до пяти квaртиp. Мaлoэтажнaя aрхитектура oтвечает за уникальные виды из окон каждой квартиры: небо, зелень, храм, мост Влюбленных», — говорится в тексте объявления. Квартира располагается в ЖК «Вознесенский». Дома там построены по ступенчатому типу, где переход между этажами украшают античные колонны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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