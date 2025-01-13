В Тюмени за сотни миллионов рублей продают элитную квартиру с видом на храм

В Тюмени больше, чем за 200 миллионов рублей продают квартиру на набережной с видом на Вознесенскую церковь. Площадь элитного жилья — 701,3 квадратных метра. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений.
«Количество комнат: 10 и более. На площадке paспoлагaeтся от одной до пяти квaртиp. Мaлoэтажнaя aрхитектура oтвечает за уникальные виды из окон каждой квартиры: небо, зелень, храм, мост Влюбленных», — говорится в тексте объявления.
Квартира располагается в ЖК «Вознесенский». Дома там построены по ступенчатому типу, где переход между этажами украшают античные колонны.
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