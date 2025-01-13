Владимир Пресняков споет свои хиты на Ямале

Певец Владимир Пресняков выступит в ГДК «Октябрь» в Новом Уренгое. Концерт запланирован на 12 февраля 2025 года, к юбилею города, сообщает администрация Ямальской филармонии.
По данным telegram-канала «Ямальская филармония», концерт Владимира Преснякова состоится в Новом Уренгое 12 февраля в рамках празднования 50-летия со дня образования Нового Уренгоя.
«В новой сольной программе артист исполнит известные хиты, которые поет вся страна, и новые композиции, завоевавшие популярность в последние пять лет, — такие, как „Слушая тишину“, „Все нормально“, „Странная“, „ДНК“ и другие», — уточняет источник.
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