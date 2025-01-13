13 января 2025

Владимир Пресняков споет свои хиты на Ямале

Владимир Пресняков выступит в Новом Уренгое 12 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресняков споет свои хиты в Новом Уренгое
Пресняков споет свои хиты в Новом Уренгое Фото:

Певец Владимир Пресняков выступит в ГДК «Октябрь» в Новом Уренгое. Концерт запланирован на 12 февраля 2025 года, к юбилею города, сообщает администрация Ямальской филармонии.

По данным telegram-канала «Ямальская филармония», концерт Владимира Преснякова состоится в Новом Уренгое 12 февраля в рамках празднования 50-летия со дня образования Нового Уренгоя.

«В новой сольной программе артист исполнит известные хиты, которые поет вся страна, и новые композиции, завоевавшие популярность в последние пять лет, — такие, как „Слушая тишину“, „Все нормально“, „Странная“, „ДНК“ и другие», — уточняет источник. 

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Певец Владимир Пресняков выступит в ГДК «Октябрь» в Новом Уренгое. Концерт запланирован на 12 февраля 2025 года, к юбилею города, сообщает администрация Ямальской филармонии. По данным telegram-канала «Ямальская филармония», концерт Владимира Преснякова состоится в Новом Уренгое 12 февраля в рамках празднования 50-летия со дня образования Нового Уренгоя. «В новой сольной программе артист исполнит известные хиты, которые поет вся страна, и новые композиции, завоевавшие популярность в последние пять лет, — такие, как „Слушая тишину“, „Все нормально“, „Странная“, „ДНК“ и другие», — уточняет источник. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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