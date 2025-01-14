Закрытую аварийную школу в Златоусте предложили построить на новом месте

В Златоусте (Челябинская область) закрытое здание аварийной школы № 21 предложили построить на новом месте. Как глава города Олег Решетников пояснил URA.RU, предыдущая площадка не подошла по новым требованиям.
«Договор был заключен на проектирование, которое проводилось на прежней площадке на улице Просвещения. Но для строительства новой школы требования обновились. В результате выяснилось, что недостаточно места, чтобы спроектировать современное здание со стадионом, спортплощадкой и подъездными путями», — рассказал URA.RU Решетников.
Изначально проектировщики получили задание разработать документ для строительства там же, где стоит старая школа. Однако вникнув в детали, они заключили, что сделать это невозможно. В результате в мэрию поступило письмо от инициативной группы. В нее вошли педагоги и родители. Горожане предложили новую локацию. Специалисты муниципалитета приступили к изучению данного варианта.
В настоящий момент учеников распределили для занятий в других школах. Решение о сносе старого здания было принято летом 2023 года после того, как инженеры компании «Уралпромпроект» провели комплексное обследование, выдав заключение об аварийном состоянии помещений.
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