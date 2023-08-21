В Златоусте снесут здание школы. Фото

22 августа 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

На время строительства занятия перенесут в здания структурных подразделений аварийной школы Фото: Илья Московец © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) снесут школу № 21, здание которой признано аварийным. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, дальнейшая эксплуатация помещений невозможна. «Основное здание школы № 21, расположенное на улице Просвещения в Златоусте, признано аварийным. К сожалению, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Объект будет снесен», — отметили в мэрии. К таким выводам пришли инженеры АО «Уралпромпроект», которые провели комплексное обследование. В настоящее время власти решают вопрос о месте строительства новой школы. Учитывая социальный запрос, поступивший от обучающихся, а также педагогического коллектива, в качестве приоритетного рассматривается прежнее место. В основном бюджете 2024 года будут предусмотрены средства на проектирование. В муниципалитете уточнили, что в 2023—2024 году учащиеся школы будут ходить на занятия в здания структурных подразделений учебного заведения: бывшие школы № 5 и 27. В основном помещении образовательный процесс остановили зимой, когда заниматься стало небезопасно. Проблемы со зданием начались летом 2018 года, когда обвалилась одна из стен. Тогда предполагали, что причиной обвала стала повышенная влажность, причины которой установлены не были. Здание школы построили 65 лет назад Фото: пресс-служба администрации Златоуста

В Златоусте (Челябинская область) снесут школу № 21, здание которой признано аварийным. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, дальнейшая эксплуатация помещений невозможна. «Основное здание школы № 21, расположенное на улице Просвещения в Златоусте, признано аварийным. К сожалению, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Объект будет снесен», — отметили в мэрии. К таким выводам пришли инженеры АО «Уралпромпроект», которые провели комплексное обследование. В настоящее время власти решают вопрос о месте строительства новой школы. Учитывая социальный запрос, поступивший от обучающихся, а также педагогического коллектива, в качестве приоритетного рассматривается прежнее место. В основном бюджете 2024 года будут предусмотрены средства на проектирование. В муниципалитете уточнили, что в 2023—2024 году учащиеся школы будут ходить на занятия в здания структурных подразделений учебного заведения: бывшие школы № 5 и 27. В основном помещении образовательный процесс остановили зимой, когда заниматься стало небезопасно. Проблемы со зданием начались летом 2018 года, когда обвалилась одна из стен. Тогда предполагали, что причиной обвала стала повышенная влажность, причины которой установлены не были.