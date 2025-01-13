Что известно о поисках ребенка, провалившего под лед в Сургуте

В Сургуте в районе Речпорта 13 января под лед провалились двое первоклассников. Сотрудники МЧС спасли одного из них. Им занимаются врачи, а поиски второго все еще продолжаются. URA.RU рассказывает, что известно о происшествии этому часу.
Первое сообщение
Информация о ЧП поступила днем 13 января. В МЧС подтвердили, что трагедия произошла на реке Обь. «Двое детей отправились на водоем. Первоклассники спустились к воде, где установлена информационная табличка: „Выход на лед запрещен“, — сообщили в ведомстве. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго занесло под лед.
Вторым ребенком занимаются врачи
Второй мальчик, которого удалось спасти, находится под наблюдением специалистов Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Его состояние удовлетворительное и в реанимации мальчик не нуждается, написала в своем telegram-канале директор Центра Лариса Белоцерковцева.
Уголовное дело
После гибели ребенка Следственный комитет ХМАО завел уголовное дело. Силовики выясняют причины ЧП, на месте работает следственно-оперативная группа. Делом также заинтересовалась прокуратура региона, надзорное ведомство организовало проверку по факту инцидента с ребенком на водоеме. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении безопасности на водных объекта», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Поиски утонувшего ребенка продолжаются.
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