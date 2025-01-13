13 января 2025

Что известно о поисках ребенка, провалившего под лед в Сургуте

Спасатели ХМАО продолжают поиски утонувшего ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС продолжает поиски утонувшего ребенка
МЧС продолжает поиски утонувшего ребенка Фото:

В Сургуте в районе Речпорта 13 января под лед провалились двое первоклассников. Сотрудники МЧС спасли одного из них. Им занимаются врачи, а поиски второго все еще продолжаются. URA.RU рассказывает, что известно о происшествии этому часу.

Первое сообщение

Информация о ЧП поступила днем 13 января. В МЧС подтвердили, что трагедия произошла на реке Обь. «Двое детей отправились на водоем. Первоклассники спустились к воде, где установлена информационная табличка: „Выход на лед запрещен“, — сообщили в ведомстве. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго занесло под лед.

Вторым ребенком занимаются врачи

Второй мальчик, которого удалось спасти, находится под наблюдением специалистов Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Его состояние удовлетворительное и в реанимации мальчик не нуждается, написала в своем telegram-канале директор Центра Лариса Белоцерковцева.

Уголовное дело

После гибели ребенка Следственный комитет ХМАО завел уголовное дело. Силовики выясняют причины ЧП, на месте работает следственно-оперативная группа. Делом также заинтересовалась прокуратура региона, надзорное ведомство организовало проверку по факту инцидента с ребенком на водоеме. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении безопасности на водных объекта», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Поиски утонувшего ребенка продолжаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте в районе Речпорта 13 января под лед провалились двое первоклассников. Сотрудники МЧС спасли одного из них. Им занимаются врачи, а поиски второго все еще продолжаются. URA.RU рассказывает, что известно о происшествии этому часу. Первое сообщение Информация о ЧП поступила днем 13 января. В МЧС подтвердили, что трагедия произошла на реке Обь. «Двое детей отправились на водоем. Первоклассники спустились к воде, где установлена информационная табличка: „Выход на лед запрещен“, — сообщили в ведомстве. Одного ребенка спасателям удалось спасти, второго занесло под лед. Вторым ребенком занимаются врачи Второй мальчик, которого удалось спасти, находится под наблюдением специалистов Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Его состояние удовлетворительное и в реанимации мальчик не нуждается, написала в своем telegram-канале директор Центра Лариса Белоцерковцева. Уголовное дело После гибели ребенка Следственный комитет ХМАО завел уголовное дело. Силовики выясняют причины ЧП, на месте работает следственно-оперативная группа. Делом также заинтересовалась прокуратура региона, надзорное ведомство организовало проверку по факту инцидента с ребенком на водоеме. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении безопасности на водных объекта», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Поиски утонувшего ребенка продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...