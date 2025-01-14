Дорожники предупредили свердловчан об опасности на трассах

Свердловчан предупредили о заснеженных трассах в Пермь, Тюмень и Челябинск
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Много снега. Тюмень, снег, пробка, зима, движение, трасса, дорога, автомобили
Рабочих вывели на чистку трасс (архивное фото) Фото:

На трассах P-242, P-351 и M-5 «Урал» из Екатеринбурга несколько дней подряд ожидается снегопад. Дорожники призвали автомобилистов сохранять бдительность, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«15 января местами небольшой снег. 16 января ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. 17 января местами небольшой снег», — следует из сообщения.

Рабочих уже вывели на чистку трасс от гололеда. «Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули дорожники.

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На трассах P-242, P-351 и M-5 «Урал» из Екатеринбурга несколько дней подряд ожидается снегопад. Дорожники призвали автомобилистов сохранять бдительность, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «15 января местами небольшой снег. 16 января ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. 17 января местами небольшой снег», — следует из сообщения. Рабочих уже вывели на чистку трасс от гололеда. «Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули дорожники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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