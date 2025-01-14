Дорожники предупредили свердловчан об опасности на трассах

Свердловчан предупредили о заснеженных трассах в Пермь, Тюмень и Челябинск

14 января 2025 в 18:28 Размер текста - 17 +

Рабочих вывели на чистку трасс (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На трассах P-242, P-351 и M-5 «Урал» из Екатеринбурга несколько дней подряд ожидается снегопад. Дорожники призвали автомобилистов сохранять бдительность, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «15 января местами небольшой снег. 16 января ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. 17 января местами небольшой снег», — следует из сообщения. Рабочих уже вывели на чистку трасс от гололеда. «Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули дорожники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассах P-242, P-351 и M-5 «Урал» из Екатеринбурга несколько дней подряд ожидается снегопад. Дорожники призвали автомобилистов сохранять бдительность, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «15 января местами небольшой снег. 16 января ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. 17 января местами небольшой снег», — следует из сообщения. Рабочих уже вывели на чистку трасс от гололеда. «Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули дорожники.