Дорожники предупредили свердловчан об опасности на трассах

На трассах P-242, P-351 и M-5 «Урал» из Екатеринбурга несколько дней подряд ожидается снегопад. Дорожники призвали автомобилистов сохранять бдительность, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«15 января местами небольшой снег. 16 января ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. 17 января местами небольшой снег», — следует из сообщения.
Рабочих уже вывели на чистку трасс от гололеда. «Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — подчеркнули дорожники.
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