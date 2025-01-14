Ямальцев зазывают на работу в Японию

Жителей ЯНАО приглашают разбирать автомобили в Японию. Объявление с вакансией появилось на одной из крупнейших онлайн-площадок.
«Разборка автомобилей на запчасти и подготовка их к отправке», — говорится в объявлении «Авито». Работодатели заявляют, что для поездки в Японию будет нужен загранпаспорт, а знание языка и опыт не нужны.
Платить за разбор машин готовы от 130 до 245 тысяч рублей на руки. Проживание и питание оплачивается работодателем отдельно, виза оформляется на три месяца с возможностью продления. Предлагаемый график работы с 9:00 до 18:00, шесть дней в неделю.
Ранее URA.RU сообщало о вакансиях в ЯНАО, которые претендовали на самые высокие зарплаты. Лидерами по заработкам в округе стали автоэлектрики и крановщики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!