14 января 2025

Ямальцев зазывают на работу в Японию

Жителям ЯНАО предлагают работу авторазборщиками в Японии
© Служба новостей «URA.RU»
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Разбирать машины нужно будет в Японии (архивное фото)
Разбирать машины нужно будет в Японии (архивное фото) Фото:

Жителей ЯНАО приглашают разбирать автомобили в Японию. Объявление с вакансией появилось на одной из крупнейших онлайн-площадок.

«Разборка автомобилей на запчасти и подготовка их к отправке», — говорится в объявлении «Авито». Работодатели заявляют, что для поездки в Японию будет нужен загранпаспорт, а знание языка и опыт не нужны.

Платить за разбор машин готовы от 130 до 245 тысяч рублей на руки. Проживание и питание оплачивается работодателем отдельно, виза оформляется на три месяца с возможностью продления. Предлагаемый график работы с 9:00 до 18:00, шесть дней в неделю.

Ранее URA.RU сообщало о вакансиях в ЯНАО, которые претендовали на самые высокие зарплаты. Лидерами по заработкам в округе стали автоэлектрики и крановщики.

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Жителей ЯНАО приглашают разбирать автомобили в Японию. Объявление с вакансией появилось на одной из крупнейших онлайн-площадок. «Разборка автомобилей на запчасти и подготовка их к отправке», — говорится в объявлении «Авито». Работодатели заявляют, что для поездки в Японию будет нужен загранпаспорт, а знание языка и опыт не нужны. Платить за разбор машин готовы от 130 до 245 тысяч рублей на руки. Проживание и питание оплачивается работодателем отдельно, виза оформляется на три месяца с возможностью продления. Предлагаемый график работы с 9:00 до 18:00, шесть дней в неделю. Ранее URA.RU сообщало о вакансиях в ЯНАО, которые претендовали на самые высокие зарплаты. Лидерами по заработкам в округе стали автоэлектрики и крановщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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