В ЯНАО ради участников масштабной экспедиции перекроют дорожное движение

В Надыме перекроют дорогу из-за мероприятий экспедиции «Безопасная Арктика»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения запланированы на 16 января
Ограничения запланированы на 16 января Фото:

В Надыме 16 января перекроют дорожное движение. Ограничение планируют в связи с мероприятиями участников экспедиции «Безопасная Арктика», сообщают городские власти.

«Шестнадцатого января с 10:00 часов до 11:30 часов на время проведения мероприятий в рамках экспедиции „Безопасная Арктика“ будет перекрыто движение на перекрестке улиц Зверева и Комсомольской (в районе мемориала „Вечный огонь“)», — сообщает telegram-канал «Администрация Надымского района». Горожан призывают быть внимательными и планировать маршрут поездки заранее.

Экспедиция МЧС «Безопасная Арктика» пройдет по территориям Ямала с 14 по 19 января. Ее участники будут испытывать образцы отечественной техники, а также пронесут вечный огонь через Салехард, Лабытнанги, Аксарку, Надым, Новый Уренгой и другие населенные пункты Ямала.

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В Надыме 16 января перекроют дорожное движение. Ограничение планируют в связи с мероприятиями участников экспедиции «Безопасная Арктика», сообщают городские власти. «Шестнадцатого января с 10:00 часов до 11:30 часов на время проведения мероприятий в рамках экспедиции „Безопасная Арктика“ будет перекрыто движение на перекрестке улиц Зверева и Комсомольской (в районе мемориала „Вечный огонь“)», — сообщает telegram-канал «Администрация Надымского района». Горожан призывают быть внимательными и планировать маршрут поездки заранее. Экспедиция МЧС «Безопасная Арктика» пройдет по территориям Ямала с 14 по 19 января. Ее участники будут испытывать образцы отечественной техники, а также пронесут вечный огонь через Салехард, Лабытнанги, Аксарку, Надым, Новый Уренгой и другие населенные пункты Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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