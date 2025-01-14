США при Трампе хотят усилить защиту от ракет и переориентировать армию

Штаты при президенстве республиканца Дональда Трампа хотят переориентировать свою армию на ведение боевых действий, а также усилит защиту от атак БПЛА и гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет во время слушаний в сенате.
«Хегсет заявил о намерениях переориентировать армию США на ведение боевых действий, сфокусировать на этом ресурсы и средства», — передает слова кандидата на пост главы Пентагона РИА Новости. Также Штаты планируют усилить защиту от воздействия беспилотников, гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, странна хочет усилит защиту от угроз, исходящих из Арктики.
Ранее Дональд Трамп отказался от своих слов о том, что завершит конфликт на Украине за сутки. По его словам, для этого потребуется несколько месяцев. Пол словам источников Financial Times, на данный момент республиканец одержим идеей силы, поэтому Штаты могут пересмотреть свои планы насчет Киева.
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