Трамп отказался от своего знаменитого обещания «покончить с конфликтом на Украине за 24 часа»

Избранный глава США Дональд Трамп, который на момент президентской кампании обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа, теперь отказался от своих слов. Сейчас он намерен разрешить конфликт за несколько месяцев. Об этом сообщает Financial Times.
«Избранный президент США Дональд Трамп отложил исполнение своего предвыборного обещания прекратить войну на Украине в течение „24 часов“ до нескольких месяцев. Европейские партнеры восприняли это как признак того, что его администрация не откажется от поддержки Киева немедленно», — передают авторы материала, ссылаясь на свои источники. По словам одного из спикеров, сейчас команда будущего президента одержима идеей силы, поэтому Вашингтон при Трампе может пересмотреть свои планы в отношении Украины.
Также, по мнению премьер-министра Италии Джорджии Мелони, Европа может убедить нового американского главу, наоборот, усилить Киев. Это произойдет перед потенциальными переговорами с Россией, подчеркнула она.
Трамп еще до начала активной президентской кампании давал громкие предвыборные обещания своим избирателям, передает 360.Ru. Уже тогда он говорил, что если вновь станет президентом, то разрешит конфликт на Украине за сутки. Потом несколько раз он повторял вновь данный тезис. В Кремле и МИД РФ изначально скептически относились к таким заявлениям. Уже в январе Трамп заявил, что попытается остановить конфликт на Украине за полгода. При этом некоторые иностранные источники отмечали, что Трамп еще даже не определился с планом, сообщает «Национальная служба новостей».
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