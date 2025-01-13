13 января 2025

Кухарук раскрыл, как будет выглядеть стела к 80-летию Победы в Ханты-Мансийске. Фото

Губернатору ХМАО показали варианты вида и места новой стелы к 80-летию Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук показал, как может выглядеть новая стела в Ханты-Мансийске
Кухарук показал, как может выглядеть новая стела в Ханты-Мансийске Фото:

Сегодня — 14 января — губернатору ХМАО Руслану Кухаруку представили проект стелы «Город трудовой доблести», которую построят в Ханты-Мансийске к 80-летию Победы. На совещании с мэрией города глава региона рассмотрел детали, дизайн, оформление и варианты расположения нового монумента.

«Сегодня на рабочем совещании совместно с администрацией Ханты-Мансийска обсудили концепцию и варианты размещения стелы „Город трудовой доблести“, рассмотрели детали проекта, дизайн и элементы оформления монумента… Задача стоит серьезная: в сжатые сроки подготовить площадку, возвести саму стелу и благоустроить прилегающую территорию», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Также он опубликовал несколько фото предполагаемого вида нового объекта.

Губернатор также отметил, что в разработке проекта должны участвовать ветераны и другие горожане. Для этого он поручил главе столицы ХМАО Максиму Ряшину провести общественные обсуждения, с помощью которых будет определен вариант вида стелы и место ее расположения.

По словам Кухарука, создание стелы — «это еще одна возможность сказать слова благодарности нашим ветеранам, тем, кто во время войны ковал Победу в тылу». Он поставил задачу возвести объект именно в этом году.

В первый день 2025 года губернатор ХМАО Руслан Кухарук участвовал во всероссийском «Забеге обещаний». На пробежке он заявил о планах установить в городе Ханты-Мансийске стелу «Город трудовой доблести».

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Сегодня — 14 января — губернатору ХМАО Руслану Кухаруку представили проект стелы «Город трудовой доблести», которую построят в Ханты-Мансийске к 80-летию Победы. На совещании с мэрией города глава региона рассмотрел детали, дизайн, оформление и варианты расположения нового монумента. «Сегодня на рабочем совещании совместно с администрацией Ханты-Мансийска обсудили концепцию и варианты размещения стелы „Город трудовой доблести“, рассмотрели детали проекта, дизайн и элементы оформления монумента… Задача стоит серьезная: в сжатые сроки подготовить площадку, возвести саму стелу и благоустроить прилегающую территорию», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Также он опубликовал несколько фото предполагаемого вида нового объекта. Губернатор также отметил, что в разработке проекта должны участвовать ветераны и другие горожане. Для этого он поручил главе столицы ХМАО Максиму Ряшину провести общественные обсуждения, с помощью которых будет определен вариант вида стелы и место ее расположения. По словам Кухарука, создание стелы — «это еще одна возможность сказать слова благодарности нашим ветеранам, тем, кто во время войны ковал Победу в тылу». Он поставил задачу возвести объект именно в этом году. В первый день 2025 года губернатор ХМАО Руслан Кухарук участвовал во всероссийском «Забеге обещаний». На пробежке он заявил о планах установить в городе Ханты-Мансийске стелу «Город трудовой доблести».
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