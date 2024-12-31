В первый день 2025 года губернатор ХМАО Руслан Кухарук участвовал во всероссийском «Забеге обещаний». На пробежке он заявил о планах установить в городе Ханты-Мансийске стелу «Город трудовой доблести». Видео опубликовано в telegram-канале главы региона.
«Вместе с коллегами из команды правительства региона, жителями и гостями города, нашими олимпийскими чемпионами и спортсменами в первый день нового года пробежали ровно 2025 метров. Правило забега — все участники на старте пишут свое главное обещание на Новый год. Пообещал себе и всем югорчанам в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне установить в Ханты-Мансийске стелу „Город трудовой доблести“», — отметил Кухарук. Он подчеркнул, что проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие проходило на открытии новой лыжной базы в Долине Ручьев, расположенной на окраине города. Спортивный объект готов принимать любительские и профессиональные соревнования. До конца 2025 года власти планируют открыть еще две аналогичные базы — в Урае и поселке Солнечный Сургутского района.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук предположил, что установка стелы в Ханты-Мансийске станет знаковым проектом, которым он запомнится жителям округа может стать новая стела в Ханты-Мансийске. Ее по указу президента установят в честь присвоения окружной столице почетного звания «Город трудовой доблести».
Автор видео: telegram-канал Руслана Кухарука
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