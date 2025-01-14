В Нижнем Тагиле (Свердловская область) большая кавказская овчарка напугала местных жителей у детского сада рядом со школой № 38 в Дзержинском районе. Она вынудила родителей с детьми прятаться за забором детсада, сообщили очевидцы в соцсетях.
«В Дзержинском районе, возле МБОУ СОШ № 38 (ул. Зари, 46Б), есть детский сад. Днем 14 января там на самовыгуле бегал огромный кавказец. Люди спрятались за забором образовательного учреждения, куда их, по сути, и загнало это животное. Эта собака уже довольно длительное время терроризирует весь район. Для ее владельцев свободный выгул — нормальная ситуация. При этом собака проявляет явную агрессию к людям», — передает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидцев, она часто кидается на людей, регулярно гуляя в поселке Девятый. Жители района поделились, что боятся ее, как и еще стаю из восьми других агрессивных собак, бегающих по микрорайону. Тагильчане неоднократно обращались к хозяевам овчарки с просьбами не отпускать питомца гулять без присмотра, но те их игнорируют.
Очевидцы попросили вмешаться полицию. URA.RU обратилось в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается.
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