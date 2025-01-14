14 января 2025

В Нижнем Тагиле огромная овчарка нападает на детей. Видео

Кавказская овчарка запугала жителей Нижнего Тагила
© Служба новостей «URA.RU»
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Агрессивная овчарка часто бросается на тагильчан (архивное фото)
Агрессивная овчарка часто бросается на тагильчан (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) большая кавказская овчарка напугала местных жителей у детского сада рядом со школой № 38 в Дзержинском районе. Она вынудила родителей с детьми прятаться за забором детсада, сообщили очевидцы в соцсетях.

«В Дзержинском районе, возле МБОУ СОШ № 38 (ул. Зари, 46Б), есть детский сад. Днем 14 января там на самовыгуле бегал огромный кавказец. Люди спрятались за забором образовательного учреждения, куда их, по сути, и загнало это животное. Эта собака уже довольно длительное время терроризирует весь район. Для ее владельцев свободный выгул — нормальная ситуация. При этом собака проявляет явную агрессию к людям», — передает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, она часто кидается на людей, регулярно гуляя в поселке Девятый. Жители района поделились, что боятся ее, как и еще стаю из восьми других агрессивных собак, бегающих по микрорайону. Тагильчане неоднократно обращались к хозяевам овчарки с просьбами не отпускать питомца гулять без присмотра, но те их игнорируют.

Очевидцы попросили вмешаться полицию. URA.RU обратилось в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) большая кавказская овчарка напугала местных жителей у детского сада рядом со школой № 38 в Дзержинском районе. Она вынудила родителей с детьми прятаться за забором детсада, сообщили очевидцы в соцсетях. «В Дзержинском районе, возле МБОУ СОШ № 38 (ул. Зари, 46Б), есть детский сад. Днем 14 января там на самовыгуле бегал огромный кавказец. Люди спрятались за забором образовательного учреждения, куда их, по сути, и загнало это животное. Эта собака уже довольно длительное время терроризирует весь район. Для ее владельцев свободный выгул — нормальная ситуация. При этом собака проявляет явную агрессию к людям», — передает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По словам очевидцев, она часто кидается на людей, регулярно гуляя в поселке Девятый. Жители района поделились, что боятся ее, как и еще стаю из восьми других агрессивных собак, бегающих по микрорайону. Тагильчане неоднократно обращались к хозяевам овчарки с просьбами не отпускать питомца гулять без присмотра, но те их игнорируют. Очевидцы попросили вмешаться полицию. URA.RU обратилось в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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