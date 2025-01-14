Советник Салливан: США не должны диктовать Украине условия переговоров с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Вашингтон не должны диктовать Киеву условия переговоров с Россией. Об этом он заявил The New York Times.
«Но что я считаю неправильным, так это то, что Соединенные Штаты диктуют стране, которая борется за свое выживание, точные условия или форму переговоров. Если только это не втянет нас в войну», — сказал Салливан в интервью.
Ранее избранный глава США Дональд Трамп, который на момент президентской кампании обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа, теперь отказался от своих слов. Сейчас он намерен разрешить конфликт за несколько месяцев.
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