Милонов предложил запретить бодипозитив в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением признать идеологию бодипозитива нежелательной на территории России, обращаясь с соответствующим предложением к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Аргументирует Милонов свою инициативу тем, что бодипозитив приводит к нездоровому образу жизни.
«Сторонники и участники пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом, пренебрежение к общепринятым представлениям красоты и опрятности», — подчеркнул депутат в обращении, которое есть у RT. Милонов также указал на то, что в соцсетях активно продвигаются страницы и группы, поддерживающие бодипозитив, что повышает риски для здоровья молодежи.
По словам Милонова, сторонники бодипозитива часто игнорируют нормы здорового образа жизни и гигиены, что приводит к хроническим заболеваниям и даже ранней смерти. Он подчеркивает, что учитывая национальную политику в области здравоохранения и здорового образа жизни, свободное распространение такой идеологии может представлять угрозу для здоровья всей нации.
Ранее URA.RU писало о планах Милонова провести новогодние праздники в борделях. Он планировал обойти публичные дома в Санкт-Петербурге с целью их закрыть. Кроме того, депутат нацелился прикрыть несколько вейп-шопов.
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