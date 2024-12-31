Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует провести в новогодние праздники рейды по публичным домам в Петербурге, чтобы их закрыть. Об этом сообщил он сам журналистам.
«Планов много... Пойду по борделям, пройдусь на округе, посмотрю. Может, где-то открылись, надо закрыть», — передает слова Милонова Life.ru. Он также предложил всем россиянам разделить его ежегодный ритуал — Новый год без алкоголя.
По словам парламентария, в этом есть своя радость и сила воли. Милонов подчеркнул, что на праздничном столе ждет нормандские блюда из лосося, а в первых числах января планирует начать работу по закрытию борделей.
Планами на праздник поделился также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он признался, что его любимое блюда с детства — котлеты с картофельным пюре, и на новогоднем столе оно также будет.
Депутат Госдумы Нина Останина также поделилась своими предпочтениями касательно зимнего праздника. «Обязательно мандарины, шампанское и красота. Главное, чтобы тобой рядом были твои близкие дети», — сказала Останина Shot.
Депутаты Госдумы Ярослав Самылин и Алексей Куринный также поделились своими мыслями и планами на грядущий праздник. Так, Самылин вспомнил о самом необычном Новом годе, который он когда-либо встречал. По его словам, этот праздник запомнился ему благодаря непредвиденной аварии, из-за которой пришлось отмечать Новый год прямо на трассе. А Куринный с нетерпением ждет фирменного оливье от своей жены и традиционной семейной фотографии у елки.
Ранее издание «Ридус» рассказало о том, как президент России Владимир Путин будет встречать Новый год. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер проведет праздник в домашней обстановке, если не возникнет срочных дел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.