14 января 2025

Во всех школах ЯНАО появились молодежные пространства

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО 118 молодежных пространств
В ЯНАО 118 молодежных пространств Фото:

В ЯНАО открылось 118-ое молодежное пространство. Оно появилось на базе старшей школы «Полярная звезда», которая оставалась единственной в округе, где такого не было. Об этом сообщили в правительстве Ямала.

«В Тазовском районе на базе старшей школы „Полярная звезда“ открылось молодежное пространство. Теперь их в округе 118. Обновление охватило все действующие школы в округе. Каждое учебное заведение самостоятельно определило помещение для его преображения в рамках разработанного дизайн-кода», — написано на сайте ведомства.

Также там сообщается, что в планирующихся и строящихся школах региона также будут молодежные пространства. Помещения под них даже будут предусмотрены проектами.

В Надыме (ЯНАО) заброшенное здание бывшего Дома культуры «Победа» к 2029 году реконструируют в арт-резиденцию. На эти цели местные власти готовы потратить 1,1 млрд рублей.

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В ЯНАО открылось 118-ое молодежное пространство. Оно появилось на базе старшей школы «Полярная звезда», которая оставалась единственной в округе, где такого не было. Об этом сообщили в правительстве Ямала. «В Тазовском районе на базе старшей школы „Полярная звезда“ открылось молодежное пространство. Теперь их в округе 118. Обновление охватило все действующие школы в округе. Каждое учебное заведение самостоятельно определило помещение для его преображения в рамках разработанного дизайн-кода», — написано на сайте ведомства. Также там сообщается, что в планирующихся и строящихся школах региона также будут молодежные пространства. Помещения под них даже будут предусмотрены проектами. В Надыме (ЯНАО) заброшенное здание бывшего Дома культуры «Победа» к 2029 году реконструируют в арт-резиденцию. На эти цели местные власти готовы потратить 1,1 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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