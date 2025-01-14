Во всех школах ЯНАО появились молодежные пространства

В ЯНАО открылось 118-ое молодежное пространство. Оно появилось на базе старшей школы «Полярная звезда», которая оставалась единственной в округе, где такого не было. Об этом сообщили в правительстве Ямала.
«В Тазовском районе на базе старшей школы „Полярная звезда“ открылось молодежное пространство. Теперь их в округе 118. Обновление охватило все действующие школы в округе. Каждое учебное заведение самостоятельно определило помещение для его преображения в рамках разработанного дизайн-кода», — написано на сайте ведомства.
Также там сообщается, что в планирующихся и строящихся школах региона также будут молодежные пространства. Помещения под них даже будут предусмотрены проектами.
В Надыме (ЯНАО) заброшенное здание бывшего Дома культуры «Победа» к 2029 году реконструируют в арт-резиденцию. На эти цели местные власти готовы потратить 1,1 млрд рублей.
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