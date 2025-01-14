14 января 2025

В ЯНАО температура на 4 дня опустится до -36 градусов

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В ЯНАО температура опустится на 5 - 8 градусов ниже нормы
В ЯНАО температура опустится на 5 - 8 градусов ниже нормы Фото:

В ЯНАО прогнозируется сильное похолодание. Уже завтра — 16 января — температура может опуститься до -36 градусов. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильные морозы прогнозируются в регионах Урала… Холодный воздух в тылу антициклона обусловливает аномалии температуры в Ямало-Ненецком автономном округе… показатель опустится до 33-36 градусов мороза», — рассказал Вильфанд ТАСС.

При этом, такая температура для Ямала — на 5 — 8 градусов ниже нормы. Перемены ожидаются с 16 по 19 января.

В отдельных районах синоптики обещают изморозь, а ночью и утром — туман. Местами в округе будет идти небольшой снег.

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В ЯНАО прогнозируется сильное похолодание. Уже завтра — 16 января — температура может опуститься до -36 градусов. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Сильные морозы прогнозируются в регионах Урала… Холодный воздух в тылу антициклона обусловливает аномалии температуры в Ямало-Ненецком автономном округе… показатель опустится до 33-36 градусов мороза», — рассказал Вильфанд ТАСС. При этом, такая температура для Ямала — на 5 — 8 градусов ниже нормы. Перемены ожидаются с 16 по 19 января. В отдельных районах синоптики обещают изморозь, а ночью и утром — туман. Местами в округе будет идти небольшой снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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