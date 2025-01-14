В ЯНАО температура на 4 дня опустится до -36 градусов

В ЯНАО прогнозируется сильное похолодание. Уже завтра — 16 января — температура может опуститься до -36 градусов. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сильные морозы прогнозируются в регионах Урала… Холодный воздух в тылу антициклона обусловливает аномалии температуры в Ямало-Ненецком автономном округе… показатель опустится до 33-36 градусов мороза», — рассказал Вильфанд ТАСС.
При этом, такая температура для Ямала — на 5 — 8 градусов ниже нормы. Перемены ожидаются с 16 по 19 января.
В отдельных районах синоптики обещают изморозь, а ночью и утром — туман. Местами в округе будет идти небольшой снег.
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