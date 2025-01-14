14 января 2025

В Тюмени на 10 месяцев перекроют выезд на трассу

В Тюмени до 20 ноября закроют выезд с улицы Джанбровского на Московский тракт
© Служба новостей «URA.RU»
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Выехать на тракт тюменцы смогут лишь по одной дороге
Выехать на тракт тюменцы смогут лишь по одной дороге Фото:

Ради строительства развязки на Московском тракте (Тюменский район) с 18 января по 20 ноября для проезда будет закрыта улица Джанбровского и выезд с нее на трассу. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства.

«В рамках строительства развязки на примыкании улицы Сергея Джанбровского к Московскому тракту планируется перекрытие улицы Джанбровского. Ограничения будут действовать с 18 января по 20 ноября», — рассказали в ГУС ТО.

Автомобилисты не смогут попасть на трассу по привычному маршруту. Единственным путем согласно предоставленной властями схемы, будет дорога по Академическому проезду.

Как ранее писало URA.RU, развязка на Московском тракте обойдется бюджету в 5,7 миллиардов рублей. Окончание строительства запланировано на конец 2026 года.

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Ради строительства развязки на Московском тракте (Тюменский район) с 18 января по 20 ноября для проезда будет закрыта улица Джанбровского и выезд с нее на трассу. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства. «В рамках строительства развязки на примыкании улицы Сергея Джанбровского к Московскому тракту планируется перекрытие улицы Джанбровского. Ограничения будут действовать с 18 января по 20 ноября», — рассказали в ГУС ТО. Автомобилисты не смогут попасть на трассу по привычному маршруту. Единственным путем согласно предоставленной властями схемы, будет дорога по Академическому проезду. Как ранее писало URA.RU, развязка на Московском тракте обойдется бюджету в 5,7 миллиардов рублей. Окончание строительства запланировано на конец 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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