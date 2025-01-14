14 января 2025

Подросток пытался убить неприятеля в соцучреждении Челябинска

Подросток ударил ножом в грудь неприятеля в соцучреждении Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел 14 января Фото:

В Челябинске 15-летний подросток ударил ножом в грудь 16-летнего парня в ходе конфликта в муниципальном учреждении на улице Солнечной в Челябинске. Возбуждено уголовное дело, сообщила 15 января пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«По данным следствия, 14 января между несовершеннолетними, находящимися в помещении муниципального бюджетного учреждения на улице Солнечной города Челябинска, произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый, нанес удар ножом в грудную клетку 16-летнему подростку. Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по части третье статьи 30 (подготовление к преступлению), части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Фигурант не довел преступный умысел до конца из-за оказания квалифицированной медицинской помощи потерпевшему. Следователи проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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В Челябинске 15-летний подросток ударил ножом в грудь 16-летнего парня в ходе конфликта в муниципальном учреждении на улице Солнечной в Челябинске. Возбуждено уголовное дело, сообщила 15 января пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «По данным следствия, 14 января между несовершеннолетними, находящимися в помещении муниципального бюджетного учреждения на улице Солнечной города Челябинска, произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый, нанес удар ножом в грудную клетку 16-летнему подростку. Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по части третье статьи 30 (подготовление к преступлению), части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Фигурант не довел преступный умысел до конца из-за оказания квалифицированной медицинской помощи потерпевшему. Следователи проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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