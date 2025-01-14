Видеообращение с благодарностью отправили бойцы с фронта, архивное фото
Бойцы СВО положительно оценили предложение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова сдать гражданское оружие в пользу спецоперации. Об этом они сообщили в видеообращении в комментариях окружного главы.
«Каждая единица оружия важна. Из новостей узнали о том, что наш губернатор передал гладкоствольное ружье в зону проведения СВО. Инициативу полностью поддерживаем, просим северян присоединиться к сдаче оружия», — заявляют бойцы в видеообращении.
Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов передал гладкоствольное ружье Baikal с 350 патронами. Некоторые мэры округа поддержали предложение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!