14 января 2025

Бойцы СВО оценили просьбу губернатора ЯНАО. Видео

Бойцы спецоперации поблагодарили Ямал за сдачу гладкоствольных ружей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Видеообращение с благодарностью отправили бойцы с фронта, архивное фото
Видеообращение с благодарностью отправили бойцы с фронта, архивное фото Фото:

Бойцы СВО положительно оценили предложение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова сдать гражданское оружие в пользу спецоперации. Об этом они сообщили в видеообращении в комментариях окружного главы.

«Каждая единица оружия важна. Из новостей узнали о том, что наш губернатор передал гладкоствольное ружье в зону проведения СВО. Инициативу полностью поддерживаем, просим северян присоединиться к сдаче оружия», — заявляют бойцы в видеообращении.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов передал гладкоствольное ружье Baikal с 350 патронами. Некоторые мэры округа поддержали предложение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы СВО положительно оценили предложение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова сдать гражданское оружие в пользу спецоперации. Об этом они сообщили в видеообращении в комментариях окружного главы. «Каждая единица оружия важна. Из новостей узнали о том, что наш губернатор передал гладкоствольное ружье в зону проведения СВО. Инициативу полностью поддерживаем, просим северян присоединиться к сдаче оружия», — заявляют бойцы в видеообращении. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов передал гладкоствольное ружье Baikal с 350 патронами. Некоторые мэры округа поддержали предложение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...