«ВО»: уничтожены старшие офицеры ВСУ, руководившие «Курской операцией»

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Старшие офицеры ВСУ, руководившие «Курской операцией», были ликвидированы российскими силами
Старшие офицеры ВСУ, руководившие «Курской операцией», были ликвидированы российскими силами Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Старшие офицеры ВСУ, координирующие операцию в Курской области, ликвидированы в Сумах. По данным профильных источников, в результате ракетной атаки штаб группировки был полностью уничтожен.

«Страшие офицеры ВСУ, руководящие „Курской операцией“, стали целью ракетного удара по штабу группировки противника в Сумах. По информации профильных ресурсов, объект полностью уничтожен», — пишет telegram-канал «Военный обозреватель».

Кроме уничтожения штаба, под ракетный обстрел попали также скопления личного состава и бронетехники ВСУ. Эти силы готовились к ротации отдельных подразделений, дислоцированных под Курском.

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Старшие офицеры ВСУ, координирующие операцию в Курской области, ликвидированы в Сумах. По данным профильных источников, в результате ракетной атаки штаб группировки был полностью уничтожен. «Страшие офицеры ВСУ, руководящие „Курской операцией“, стали целью ракетного удара по штабу группировки противника в Сумах. По информации профильных ресурсов, объект полностью уничтожен», — пишет telegram-канал «Военный обозреватель». Кроме уничтожения штаба, под ракетный обстрел попали также скопления личного состава и бронетехники ВСУ. Эти силы готовились к ротации отдельных подразделений, дислоцированных под Курском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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