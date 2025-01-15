«ВО»: уничтожены старшие офицеры ВСУ, руководившие «Курской операцией»

Старшие офицеры ВСУ, координирующие операцию в Курской области, ликвидированы в Сумах. По данным профильных источников, в результате ракетной атаки штаб группировки был полностью уничтожен.
«Страшие офицеры ВСУ, руководящие „Курской операцией“, стали целью ракетного удара по штабу группировки противника в Сумах. По информации профильных ресурсов, объект полностью уничтожен», — пишет telegram-канал «Военный обозреватель».
Кроме уничтожения штаба, под ракетный обстрел попали также скопления личного состава и бронетехники ВСУ. Эти силы готовились к ротации отдельных подразделений, дислоцированных под Курском.
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