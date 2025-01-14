14 января 2025

В Тюмени снова перенесли сроки сдачи скандального долгостроя в центре города

В Тюмени сдачу ЖК Ammonite перенесли на 2028 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание пытаются достроить уже 20 лет
Здание пытаются достроить уже 20 лет Фото:

Долгострой в историческом центре Тюмени — ЖК Ammonite, планируют сдать в феврале 2028 года, хотя ранее срок был обозначен как февраль 2025-го. Об этом стало известно журналистам. Жилой комплекс возводят уже 20 лет.

«Срок сдачи элитного ЖК Ammonite перенесли на три года. Планировалось, что ключи собственникам во второй, третьей и четвертой очередях выдадут уже в феврале 2025 года. Однако дата сдвинулась до февраля 2028-го», — пишет «РБК Тюмень».

Строительство данного ЖК началось в 2005 году. Он располагается в историческом центре города. Застройщиком выступает «2МЕН ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ». Комплекс достался компании от банкрота «Транспромжилстрой-2005», но и при новом собственники сроки сдачи уже переносились.

URA.RU направило запрос о причинах переноса сроков в адрес застройщика. Ответ ожидается.

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Долгострой в историческом центре Тюмени — ЖК Ammonite, планируют сдать в феврале 2028 года, хотя ранее срок был обозначен как февраль 2025-го. Об этом стало известно журналистам. Жилой комплекс возводят уже 20 лет. «Срок сдачи элитного ЖК Ammonite перенесли на три года. Планировалось, что ключи собственникам во второй, третьей и четвертой очередях выдадут уже в феврале 2025 года. Однако дата сдвинулась до февраля 2028-го», — пишет «РБК Тюмень». Строительство данного ЖК началось в 2005 году. Он располагается в историческом центре города. Застройщиком выступает «2МЕН ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ». Комплекс достался компании от банкрота «Транспромжилстрой-2005», но и при новом собственники сроки сдачи уже переносились. URA.RU направило запрос о причинах переноса сроков в адрес застройщика. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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