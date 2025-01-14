Аналитики назвали самые прибыльные вакансии в ХМАО

Самыми дорогими специалистами по итогам 2024 года в ХМАО стали топ-менеджеры и сварщики. Этим работникам платили от 187 до 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter. 200 тысяч 187 тысяч.
«Абсолютными лидерами топа высокооплачиваемых профессий оказались генеральные, исполнительные и финансовые директора (медиана зарплатных предложений для них составила в 2024 году 200 000 рублей). А также сварщики (182 700 рублей)», — следует из данных сервиса.
В топе-5 специалистов с высокими доходами в округе оказались и машинисты. В среднем им предлагали зарплату в 165 тысяч рублей. Позиции в рейтинге занимают также коммерческие директора (160 000 рублей) и геодезисты (159 800 рублей).
Между тем среди специалистов с самыми скромными доходами — операторы call-центра, дворники и уборщики. Им платили по 40 тысяч рублей.
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