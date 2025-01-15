Военная разведка Украины предложила российским военным один миллион долларов за сдачу своих позиций под Горловкой в ДНР. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим один млн долларов за оставление позиций в Горловке (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия», — сообщили в ЦОС, заявление передает ТАСС.
В рамках контрразведывательной операции ФСБ также удалось выявить маршруты передвижения украинских вооруженных формирований. Были нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным районам сосредоточения частей ВСУ. Полученные от украинской стороны деньги были направлены на закупку материально-технических средств для подразделений, участвующих в специальной военной операции.
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