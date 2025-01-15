Украина предложила миллион долларов российским военным за сдачу Горловки

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ГУР предложили ВС РФ взятку миллион долларов за сдачу Горловки
ГУР предложили ВС РФ взятку миллион долларов за сдачу Горловки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военная разведка Украины предложила российским военным один миллион долларов за сдачу своих позиций под Горловкой в ДНР. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим один млн долларов за оставление позиций в Горловке (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия», — сообщили в ЦОС, заявление передает ТАСС. 

В рамках контрразведывательной операции ФСБ также удалось выявить маршруты передвижения украинских вооруженных формирований. Были нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным районам сосредоточения частей ВСУ. Полученные от украинской стороны деньги были направлены на закупку материально-технических средств для подразделений, участвующих в специальной военной операции.

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Военная разведка Украины предложила российским военным один миллион долларов за сдачу своих позиций под Горловкой в ДНР. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. «Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим один млн долларов за оставление позиций в Горловке (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия», — сообщили в ЦОС, заявление передает ТАСС.  В рамках контрразведывательной операции ФСБ также удалось выявить маршруты передвижения украинских вооруженных формирований. Были нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным районам сосредоточения частей ВСУ. Полученные от украинской стороны деньги были направлены на закупку материально-технических средств для подразделений, участвующих в специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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