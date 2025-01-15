Экс-премьеру Грузии сломали нос в Батуми

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На бывшего премьера Грузии напали поздно ночью
На бывшего премьера Грузии напали поздно ночью Фото:

Бывший премьер-министр Грузии и лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария был госпитализирован со сломанным носом после нападения в одной из гостиниц Батуми. Об этом сообщил грузинский телеканал «Имеди». На Гахарию напали несколько высокопоставленных лиц, включая депутата парламента и заместителя министра экономики и финансов Аджарии.

По информации оппозиционного телеканала «Мтавари архи», агрессорами стали депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе и замминистра экономики и финансов Аджарии Георгий Манвелидзе. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на Гахарию. Состояние здоровья экс-премьера после получения травм лица стабилизировалось, и он уже выписан из больницы.

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Бывший премьер-министр Грузии и лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария был госпитализирован со сломанным носом после нападения в одной из гостиниц Батуми. Об этом сообщил грузинский телеканал «Имеди». На Гахарию напали несколько высокопоставленных лиц, включая депутата парламента и заместителя министра экономики и финансов Аджарии. По информации оппозиционного телеканала «Мтавари архи», агрессорами стали депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе и замминистра экономики и финансов Аджарии Георгий Манвелидзе. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на Гахарию. Состояние здоровья экс-премьера после получения травм лица стабилизировалось, и он уже выписан из больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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