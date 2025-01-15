Экс-премьеру Грузии сломали нос в Батуми

Бывший премьер-министр Грузии и лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария был госпитализирован со сломанным носом после нападения в одной из гостиниц Батуми. Об этом сообщил грузинский телеканал «Имеди». На Гахарию напали несколько высокопоставленных лиц, включая депутата парламента и заместителя министра экономики и финансов Аджарии.
По информации оппозиционного телеканала «Мтавари архи», агрессорами стали депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе и замминистра экономики и финансов Аджарии Георгий Манвелидзе. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на Гахарию. Состояние здоровья экс-премьера после получения травм лица стабилизировалось, и он уже выписан из больницы.
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