Семилетний ребенок и его двое родственников получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области, произошедшего 15 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«ДТП произошло на 1599 километре автодороги „Москва-Челябинск“ (участок Сим-Кропачево), где столкнулись два транспортных средства. Водитель автомобиля марки „Рено“, следовавший в направлении Москвы, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с прицепом грузовика», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В результате аварии трое пострадавших были госпитализированы. В их числе семилетний ребенок, а также 53-летний водитель и 56-летняя пассажирка.
На участке дороги, где произошло ДТП, было организовано реверсивное движение для обеспечения проезда транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции принимали меры по регулированию дорожного движения и проводили необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия. В связи с аварией Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия.
На трассе «Челябинск-Октябрьское» 15 января произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Пассажир «Рено» и пассажир «Тойота» от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель «Рено» скончалась в медицинском учреждении, сообщили ранее в Госавтоинспекции региона.
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