Число погибших в ДТП под Челябинском увеличилось до трех человек

Количество погибших в ДТП на 8 километре трассы «Челябинск-Октябрьское» увеличилось до трех человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной ГАИ, один из пострадавших скончался в больнице.
«Пассажир „Рено“, и пассажир „Тойота“, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель „Рено“ скончалась в медицинском учреждении», — уточнили в пресс-службе областной госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что все находившиеся в «Рено» участники движения были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и пассажиры японского седана ремнями не воспользовались.
Предварительно, в аварии виноват водитель «Рено». Женщина не справилась с управлением и выехала на встречку. Там и произошло столкновение с автомобилем «Тойота».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!