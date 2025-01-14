14 января 2025

Число погибших в ДТП под Челябинском увеличилось до трех человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина-водитель скончалась в больнице Фото:

Количество погибших в ДТП на 8 километре трассы «Челябинск-Октябрьское» увеличилось до трех человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной ГАИ, один из пострадавших скончался в больнице.

«Пассажир „Рено“, и пассажир „Тойота“, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель „Рено“ скончалась в медицинском учреждении», — уточнили в пресс-службе областной госавтоинспекции.

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В ведомстве отметили, что все находившиеся в «Рено» участники движения были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и пассажиры японского седана ремнями не воспользовались.

Предварительно, в аварии виноват водитель «Рено». Женщина не справилась с управлением и выехала на встречку. Там и произошло столкновение с автомобилем «Тойота».

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Количество погибших в ДТП на 8 километре трассы «Челябинск-Октябрьское» увеличилось до трех человек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной ГАИ, один из пострадавших скончался в больнице. «Пассажир „Рено“, и пассажир „Тойота“, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель „Рено“ скончалась в медицинском учреждении», — уточнили в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что все находившиеся в «Рено» участники движения были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и пассажиры японского седана ремнями не воспользовались. Предварительно, в аварии виноват водитель «Рено». Женщина не справилась с управлением и выехала на встречку. Там и произошло столкновение с автомобилем «Тойота».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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