Глава ВТБ объяснил появление слухов о заморозке вкладов россиян

Заморозка вкладов в России — это абсурдная идея, и все разговоры о ее введении не имеют экономического смысла. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
«Это давно идет, новость уже несколько месяцев мусолится. Это людям свойственно. Знаете, логика — я как-то спросил: „Понимаете, это абсурдная как бы идея?“ — Мне говорят: „Вот поэтому она в России и может появиться“. Если по такой логике, то конечно, можно», — сказал Костин в разговоре с РБК. По его словам, отсутствие экономического смысла делает невозможным реализацию такой меры.
Кроме того, Костин подчеркнул, что заморозка вкладов будет крайне непопулярной мерой среди населения и не находит поддержки среди специалистов. Он уверен, что не слышал об этой идее даже от людей, способных генерировать подобные предложения, указывая на то, что слухи о заморозке вкладов остаются лишь на уровне домыслов.
Ранее представители Центрального банка России выразили мнение, что предложение о заморозке вкладов граждан России является абсурдным. Они отметили, что такие меры могут нанести ущерб основам банковской системы и поставить под угрозу финансовую стабильность страны. В ЦБ подчеркнули, что способность кредитных организаций предоставлять займы напрямую зависит от средств вкладчиков. В случае заморозки вкладов, граждане потеряют мотивацию для размещения своих денежных средств в банках, передает МК.
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