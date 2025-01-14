14 января 2025

Вахтовик обокрал нефтяную компанию ХМАО на шесть миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил вахтовика к условному сроку
Суд приговорил вахтовика к условному сроку Фото:

Вахтовик украл у нефтяной компании трубы и шарнирные соединения на шесть миллионов рублей. Ханты-Мансийский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

«[Осужденный] умышленно, с целью хищения, действуя с единым умыслом, используя свое служебное положение, похитил путем присвоения указанное имущество. Причинив своими действиями Обществу материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6 317 985», — сообщается в базе данных районного суда.

Вахтовик, занимая должность старшего мастера, выписывал со склада детали для якобы замены старых. После в гараже рабочий по его указанию спиливал инвентарные номера. Мужчину признали виновным по нескольким эпизодам статьи УК РФ «присвоение или растрата».

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Вахтовик украл у нефтяной компании трубы и шарнирные соединения на шесть миллионов рублей. Ханты-Мансийский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. «[Осужденный] умышленно, с целью хищения, действуя с единым умыслом, используя свое служебное положение, похитил путем присвоения указанное имущество. Причинив своими действиями Обществу материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6 317 985», — сообщается в базе данных районного суда. Вахтовик, занимая должность старшего мастера, выписывал со склада детали для якобы замены старых. После в гараже рабочий по его указанию спиливал инвентарные номера. Мужчину признали виновным по нескольким эпизодам статьи УК РФ «присвоение или растрата».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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