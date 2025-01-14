Гонщик «Арт ралли» Афонькин задержан в пермском аэропорту за хулиганство

Гонщик-штурман «Арт ралли» Михаил Афонькин негодовал из-за задержки рейса и обматерил сотрудников Большого Савино. За это на него составили протокол о хулиганстве и теперь ему грозит штраф.
«Афонькин был недоволен, что рейс из Перми в Санкт-Петербург задерживается. Никак не мог успокоиться, кричал и материл сотрудников аэропорта. Тем пришлось вызвать полицию», — пишет telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.
Прибывшие на место полицейские скрутили гонщика Афонькина и составили на него протокол по статье «Мелкое хулиганство». Теперь ему грозит штраф 500 рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского отделения МВД на транспорте.
Михаил Афонькин — гонщик-штурман Art Rally. С 2015 года он выступает штурманом в ралли-спринтах и на региональных соревнованиях.
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В пресс-службе пермского линейного отдела МВД на транспорте информацию о произошедшем подтвердили. В ведомстве отметили, что штраф за мелкое хулиганство гонщик уже выплатил.
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