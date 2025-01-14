14 января 2025

Гонщик «Арт ралли» Афонькин задержан в пермском аэропорту за хулиганство

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Афонькин так сильно хотел улететь из Перми, что обматерил сотрудников Большого Савино
Михаил Афонькин так сильно хотел улететь из Перми, что обматерил сотрудников Большого Савино Фото:

Гонщик-штурман «Арт ралли» Михаил Афонькин негодовал из-за задержки рейса и обматерил сотрудников Большого Савино. За это на него составили протокол о хулиганстве и теперь ему грозит штраф.

«Афонькин был недоволен, что рейс из Перми в Санкт-Петербург задерживается. Никак не мог успокоиться, кричал и материл сотрудников аэропорта. Тем пришлось вызвать полицию», — пишет telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.

Прибывшие на место полицейские скрутили гонщика Афонькина и составили на него протокол по статье «Мелкое хулиганство». Теперь ему грозит штраф 500 рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского отделения МВД на транспорте.

Михаил Афонькин — гонщик-штурман Art Rally. С 2015 года он выступает штурманом в ралли-спринтах и на региональных соревнованиях.

Обновлено:

В пресс-службе пермского линейного отдела МВД на транспорте информацию о произошедшем подтвердили. В ведомстве отметили, что штраф за мелкое хулиганство гонщик уже выплатил.

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Гонщик-штурман «Арт ралли» Михаил Афонькин негодовал из-за задержки рейса и обматерил сотрудников Большого Савино. За это на него составили протокол о хулиганстве и теперь ему грозит штраф. «Афонькин был недоволен, что рейс из Перми в Санкт-Петербург задерживается. Никак не мог успокоиться, кричал и материл сотрудников аэропорта. Тем пришлось вызвать полицию», — пишет telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники. Прибывшие на место полицейские скрутили гонщика Афонькина и составили на него протокол по статье «Мелкое хулиганство». Теперь ему грозит штраф 500 рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского отделения МВД на транспорте. Михаил Афонькин — гонщик-штурман Art Rally. С 2015 года он выступает штурманом в ралли-спринтах и на региональных соревнованиях. Обновлено: В пресс-службе пермского линейного отдела МВД на транспорте информацию о произошедшем подтвердили. В ведомстве отметили, что штраф за мелкое хулиганство гонщик уже выплатил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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