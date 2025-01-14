14 января 2025

Почему на главном путепроводе Нового Уренгоя после ремонта выключили подсветку

Подсветка на «Виадуке» в Новом Уренгое будет подключена летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Подсветку на «Виадуке» подключат летом
Подсветку на «Виадуке» подключат летом Фото:

В Новом Уренгое на главном путепроводе перестала гореть подсветка. Ремонт «Виадука» завершился в ноябре 2024 года, о проблеме сообщили местные жители в соцсетях.

«Почему нет подсветки красивой на „Виадуке“, как было раньше?», — спросил местный житель в telegram-канале «НУР ЧАТ». В мэрии пояснили, что освещение будет включено летом после покраски путепровода.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя за комментарием. В мэрии пояснили, что световое оборудование на путепроводе работает. Его не подключают из-за покрасочных работ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2024 года в Новом Уренгое завершился ремонт тридцатилетнего «Виадука». На главном путепроводе города обновили полотно и установили новое освещение.  

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В Новом Уренгое на главном путепроводе перестала гореть подсветка. Ремонт «Виадука» завершился в ноябре 2024 года, о проблеме сообщили местные жители в соцсетях. «Почему нет подсветки красивой на „Виадуке“, как было раньше?», — спросил местный житель в telegram-канале «НУР ЧАТ». В мэрии пояснили, что освещение будет включено летом после покраски путепровода. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя за комментарием. В мэрии пояснили, что световое оборудование на путепроводе работает. Его не подключают из-за покрасочных работ. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2024 года в Новом Уренгое завершился ремонт тридцатилетнего «Виадука». На главном путепроводе города обновили полотно и установили новое освещение.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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