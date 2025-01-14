Почему на главном путепроводе Нового Уренгоя после ремонта выключили подсветку

В Новом Уренгое на главном путепроводе перестала гореть подсветка. Ремонт «Виадука» завершился в ноябре 2024 года, о проблеме сообщили местные жители в соцсетях.
«Почему нет подсветки красивой на „Виадуке“, как было раньше?», — спросил местный житель в telegram-канале «НУР ЧАТ». В мэрии пояснили, что освещение будет включено летом после покраски путепровода.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя за комментарием. В мэрии пояснили, что световое оборудование на путепроводе работает. Его не подключают из-за покрасочных работ.
Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре 2024 года в Новом Уренгое завершился ремонт тридцатилетнего «Виадука». На главном путепроводе города обновили полотно и установили новое освещение.
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