ВС РФ проводят зачистку в Торецке: карта СВО на Украине 15 января

Рогов: Дзержинск перешел под контроль российских войск, идет зачистка
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ВСУ вытеснены из Торецка в ДНР
ВСУ вытеснены из Торецка в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дзержинск (Торецк) взят под контроль ВС РФ, там проходят зачистки от бойцов ВСУ. В это время активизировались боевые действия в районе Кременной в ЛНР. Российские военные на данном направлении заняли одну из позиций противника. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Донецкое направление

На донецком фронте российские войска активизировали наступательные операции. Особенно ожесточенные бои развернулись на подступах к Великой Новоселке, где ВС РФ постепенно наступают, передает telegram-канал WarGonzo.

Также бои проходят в западной части Курахово. Там российские подразделения предпринимают попытки прорвать оборону в направлении Андреевки и Дачного.

На покровском участке российские войска завершили зачистку от ВСУ. Операция проходила от населенного пункта Зеленое к югу от Красноармейска (Покровска). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов

Дзержинск (Торецк) перешел под контроль российской армии, ее бойцы ведут зачистку шахты, которая прилегает к городу. Уточнил Владимир Рогов.

Курское направление

Согласно последним сообщениям Министерства обороны РФ, российские подразделения успешно применили дрон-камикадзе «Куб» для уничтожения замаскированной бронетехники ВСУ на территории Курской области. На фронте в Луганско-Белгородском секторе ситуация остается напряженной без существенных изменений в линии соприкосновения.

ВС РФ продолжают операции, направленные на вытеснение украинских войск с занимаемых позиций. В ответ, ВСУ активно проводят контратаки и укрепляют свою оборону, привлекая дополнительные резервы, сообщает WarGonzo.

Луганское направление

В последние дни активизировались боевые действия в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), где российские военнослужащие добились значительного прогресса. По информации военного эксперта Андрея Марочко, в ходе операций на участке протяженностью 6 км удалось выровнять линию фронта. В рамках операции в кременских лесах, российские силы не только смогли улучшить свои позиции, но и нанесли значительный урон противнику.

Кроме того, Марочко отметил, что российские военнослужащие успешно заняли одну из позиций противника, что является важным шагом в укреплении контроля над территорией. Это продвижение под Кременной открывает новые возможности для дальнейших операций в данном регионе.

Запорожское направление

На запорожском фронте продолжаются в основном позиционные бои. Обе стороны конфликта активно используют средства дальнего поражения. Ситуация на этом направлении остается стабильной без значительных изменений в линии боевого соприкосновения.

Часовоярское направление

На часовоярском направлении обстановка значительно более напряженная. Продолжаются ожесточенные бои за контроль над территорией завода. Российские войска активно ведут штурмовые действия в городской черте, где, по доступной информации, имеются определенные успехи.

Атаки ВСУ на территорию РФ

В ночь на среду, силы противовоздушной обороны России успешно сбили три украинских беспилотника. Два из них были уничтожены над Белгородской областью, а один — в Тамбовской области, в поселке Новая Ляда. Жертв среди мирного населения удалось избежать.

Тем временем, в Горловке в результате атаки украинского БПЛА был ранен один мирный житель. Глава городского округа Иван Приходько подтвердил эту информацию и сообщил о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.

В Херсонской области, в частности в Новокиевке, украинские войска использовали кассетные боеприпасы, повредив коммунальную технику и строения. Губернатор Владимир Сальдо выразил обеспокоенность данной ситуацией и призвал к международному реагированию на данные атаки.

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Дзержинск (Торецк) взят под контроль ВС РФ, там проходят зачистки от бойцов ВСУ. В это время активизировались боевые действия в районе Кременной в ЛНР. Российские военные на данном направлении заняли одну из позиций противника. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Донецкое направление На донецком фронте российские войска активизировали наступательные операции. Особенно ожесточенные бои развернулись на подступах к Великой Новоселке, где ВС РФ постепенно наступают, передает telegram-канал WarGonzo. Также бои проходят в западной части Курахово. Там российские подразделения предпринимают попытки прорвать оборону в направлении Андреевки и Дачного. На покровском участке российские войска завершили зачистку от ВСУ. Операция проходила от населенного пункта Зеленое к югу от Красноармейска (Покровска). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов Дзержинск (Торецк) перешел под контроль российской армии, ее бойцы ведут зачистку шахты, которая прилегает к городу. Уточнил Владимир Рогов. Курское направление Согласно последним сообщениям Министерства обороны РФ, российские подразделения успешно применили дрон-камикадзе «Куб» для уничтожения замаскированной бронетехники ВСУ на территории Курской области. На фронте в Луганско-Белгородском секторе ситуация остается напряженной без существенных изменений в линии соприкосновения. ВС РФ продолжают операции, направленные на вытеснение украинских войск с занимаемых позиций. В ответ, ВСУ активно проводят контратаки и укрепляют свою оборону, привлекая дополнительные резервы, сообщает WarGonzo. Луганское направление В последние дни активизировались боевые действия в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), где российские военнослужащие добились значительного прогресса. По информации военного эксперта Андрея Марочко, в ходе операций на участке протяженностью 6 км удалось выровнять линию фронта. В рамках операции в кременских лесах, российские силы не только смогли улучшить свои позиции, но и нанесли значительный урон противнику. Кроме того, Марочко отметил, что российские военнослужащие успешно заняли одну из позиций противника, что является важным шагом в укреплении контроля над территорией. Это продвижение под Кременной открывает новые возможности для дальнейших операций в данном регионе. Запорожское направление На запорожском фронте продолжаются в основном позиционные бои. Обе стороны конфликта активно используют средства дальнего поражения. Ситуация на этом направлении остается стабильной без значительных изменений в линии боевого соприкосновения. Часовоярское направление На часовоярском направлении обстановка значительно более напряженная. Продолжаются ожесточенные бои за контроль над территорией завода. Российские войска активно ведут штурмовые действия в городской черте, где, по доступной информации, имеются определенные успехи. Атаки ВСУ на территорию РФ В ночь на среду, силы противовоздушной обороны России успешно сбили три украинских беспилотника. Два из них были уничтожены над Белгородской областью, а один — в Тамбовской области, в поселке Новая Ляда. Жертв среди мирного населения удалось избежать. Тем временем, в Горловке в результате атаки украинского БПЛА был ранен один мирный житель. Глава городского округа Иван Приходько подтвердил эту информацию и сообщил о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. В Херсонской области, в частности в Новокиевке, украинские войска использовали кассетные боеприпасы, повредив коммунальную технику и строения. Губернатор Владимир Сальдо выразил обеспокоенность данной ситуацией и призвал к международному реагированию на данные атаки.
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