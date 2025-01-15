Минтруд предложил новый механизм поддержки семей с детьми

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, который предусматривает не учитывать выплаты по единому пособию при расчете среднедушевого дохода семей при назначении социального контракта. Нововведение поможет семьям с детьми, стремящимся создать устойчивый источник дохода, получить необходимую государственную поддержку.
«В настоящее время при расчете среднедушевого дохода семьи при назначении социального контракта учитывается сумма единого пособия, получаемого семьей. В ряде случаев семьи с низким достатком, решившие создать устойчивый источник дохода от трудовой или предпринимательской деятельности, не могут заключить социальный контракт, так как единое пособие доводит уровень дохода семьи до прожиточного минимума», — отметил глава Минтруда России Антон Котяков. Комментарий к проекту находится в распоряжении URA.RU.
В министерстве уточнили, что предложенные изменения позволят семьям с детьми, которые получают единое пособие и стремятся обеспечить себе стабильный доход через трудоустройство, открытие собственного бизнеса или развитие личного подсобного хозяйства, воспользоваться государственной поддержкой на основе социального контракта для реализации своих планов. Социальный контракт является важным инструментом для поддержки граждан, стремящихся к самостоятельному обеспечению своего благосостояния. Благодаря этой программе семьи могут получить помощь в переобучении, открытии собственного дела или развитии личного подсобного хозяйства, что способствует увеличению их доходов и выходу из бедности.
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