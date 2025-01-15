Песков прокомментировал связь договора Ирана и РФ с инаугурацией Трампа

Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не имеет никакого отношения к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Множество спекуляций на тему выбора даты подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией накануне прихода к власти Трампа вызывают лишь улыбку. Пусть сторонники теорий заговора развлекаются», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с ИРНА. Он подчеркнул, что вступление в должность нового президента США важно для американских граждан и никак не может повлиять на российско-иранские отношения, проверенные временем. По его словам, связывать эти два события — неуместно.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ будет подписан во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву 17 января. Благодаря подписанию этого документа две страны перейдут на новый уровень сотрудничества во всех сферах, отметил посол республики в РФ Казем Джалали, его слова передает «Национальная служба новостей».
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