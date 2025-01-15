Челябинский министр образования Литке выступил против резкой отмены ЕГЭ

15 января 2025 в 14:27 Размер текста - 17 +

Виталий Литке заявил, что при отмене ЕГЭ нужна рабочая альтернатива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЕГЭ нельзя отменять без предложения рабочей альтернативной версии перехода от среднего к высшему образованию. Сейчас для выпускников единый госэкзамен несет больше плюсов, чем минусов, сообщил министр образования Челябинского области Виталий Литке, который стал гостем проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс». «Говорить о срочной отмене ЕГЭ, наверное, неправильно, потому что нужно предложить хорошую альтернативную версию того, как мы будем оценивать знания, и как мы фактически будем в итоге дальше маршрутизировать ребенка для его профессионального развития. Сейчас единый госэкзамен в целом несет больше плюсов для ребенка», — заявил Литке. Литке подчеркнул, что ЕГЭ дал возможность выпускникам из разных территорий поступить в желаемые вузы страны. По его мнению, сейчас, когда появляются новые уровни высшего образования, важно сформировать преемственность и обеспечить стык с базовым образованием. Для этого нужно сбалансировать модель, чтобы она давала как можно меньше сбоев. Литке привел в качестве примера введение дополнительных дней для сдачи экзамена в 2024 году по решению президента России Владимира Путина, которые снизили напряженность среди учащихся. Школьники часто прибегают к помощи репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Так, в 2024 году по данным портала «Авито» самыми востребованными стали репетиторы по математике, английскому и русскому языкам. Среди предметов по выбору чаще всего обращались к репетиторам по химии, физике и информатике, а также биологии и географии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЕГЭ нельзя отменять без предложения рабочей альтернативной версии перехода от среднего к высшему образованию. Сейчас для выпускников единый госэкзамен несет больше плюсов, чем минусов, сообщил министр образования Челябинского области Виталий Литке, который стал гостем проекта «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс». «Говорить о срочной отмене ЕГЭ, наверное, неправильно, потому что нужно предложить хорошую альтернативную версию того, как мы будем оценивать знания, и как мы фактически будем в итоге дальше маршрутизировать ребенка для его профессионального развития. Сейчас единый госэкзамен в целом несет больше плюсов для ребенка», — заявил Литке. Литке подчеркнул, что ЕГЭ дал возможность выпускникам из разных территорий поступить в желаемые вузы страны. По его мнению, сейчас, когда появляются новые уровни высшего образования, важно сформировать преемственность и обеспечить стык с базовым образованием. Для этого нужно сбалансировать модель, чтобы она давала как можно меньше сбоев. Литке привел в качестве примера введение дополнительных дней для сдачи экзамена в 2024 году по решению президента России Владимира Путина, которые снизили напряженность среди учащихся. Школьники часто прибегают к помощи репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Так, в 2024 году по данным портала «Авито» самыми востребованными стали репетиторы по математике, английскому и русскому языкам. Среди предметов по выбору чаще всего обращались к репетиторам по химии, физике и информатике, а также биологии и географии.