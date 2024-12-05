Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Челябинске

Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в Челябинске, имеющими ключевую роль в школьной программе, стали математика, английский и русский язык. При этом среди предметов по выбору чаще всего ученики обращались к репетиторам по химии, физике и информатике, сообщили в пресс-службе «Авито Услуг».
«Самыми востребованными по абсолютным показателям спроса среди учеников и их родителей стали репетиторы по математике, английскому и русскому языкам. Среди предметов по выбору чаще всего обращались к репетиторам по химии, физике и информатике. Следом идут репетиторы по биологии и географии», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, для изучения иностранных языков, помимо английского, чаще всего жители Челябинска обращались к репетиторам по итальянскому, китайскому и корейскому языкам. Также востребован французский язык.
Кроме того школьники стали чаще обращаться к учителям по обществознанию и итальянскому языку. Спрос на данных специалистов вырос на 85% и 44% соответственно. В целом же в Челябинске ученики чаще стали сдавать разные предметы. Осенью 2024 года спрос на репетиторов по истории вырос на 39%, по китайскому языку на 36%, по информатике на 31%, по географии на 26%, по физике и химии на 20%, по биологии на 15%, по французскому языку на 12%, а по корейскому на 8%.
При этом на данный момент больше всего свои услуги предлагают учителя по английскому языку, математике, русскому языку, информатике и физике. Число репетиторов за год вдвое увеличилось в городе по физике и информатике. Также на 45% выросло число репетиторов по математике и на 36% по русскому языку.
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