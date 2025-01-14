«Хочу штраф им!»: жительница ЯНАО жалуется на детей из многодетной семьи

Жительница Тарко-Сале (ЯНАО) пожаловалась на многодетную семью, шумные дети которой не дают отдыхать в выходные. Она сообщила в соцсетях, что разговоры с семьей оказались бесполезны.
«Дети соседей — как слоны! Отдыха нет в выходные, в будни вечером: скачут, топают, бросают кастрюли, телефоны в стенки — невозможно шумно! Куда обращаться? Хочу штраф им! Очень злая на соседей — у них детей трое», — анонимно сообщили в группе «Подслушано Тарко-Сале» в VK.
В комментариях к посту мнение ямальцев разделилось. Одни посоветовали недовольной женщине переехать подальше от шумных соседей. «Как можно объяснить ребенку, чтобы он не бегал: Вы ребенком не были?», — написал Максим Захаров. Другой комментатор оказался на стороне анонимного автора: «Обычному человеку шуметь нельзя, животным нельзя, а детям шуметь можно? Может, поэтому из-за такой вседозволенности теперь дети на замечания по делу посылают взрослых?», — возмутился Кирилл Север.
С 2022 года в ЯНАО определен общий период запрета на нарушение тишины: с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни, а также с 13:00 до 15:00 ежедневно. «В указанное время не допускается шуметь на придомовых территориях, детских площадках, площадках отдыха микрорайонов и групп многоквартирных, жилых домов», — сообщают на сайте Законодательного собрания ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году на Ямале зарегистрировали 1680 многодетных семей. Это рекордное количество за всю историю региона.
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