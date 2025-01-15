Вылет рейса из Перми в Петербург задержался из-за проблем с гидросистемой

Вылет рейса задержался на семь часов
Самолет Пермь — Санкт-Петербург вылетел на семь часов позже положенного срока. У борта была обнаружена проблема с гидросистемой.
«Экипаж воздушного суда запросил зарулить на стоянку по причине неполадок с гидросистемой», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, самолет должен был вылететь в 05:20, но смог это сделать лишь спустя семь часов в половине первого дня.
Борт принадлежит авиакомпании «Россия». Он успешно долетел до точки назначения и приземлился в аэропорту «Пулково».
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