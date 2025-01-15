Вылет рейса из Перми в Петербург задержался из-за проблем с гидросистемой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вылет рейса задержался на семь часов
Вылет рейса задержался на семь часов Фото:

Самолет Пермь — Санкт-Петербург вылетел на семь часов позже положенного срока. У борта была обнаружена проблема с гидросистемой.

«Экипаж воздушного суда запросил зарулить на стоянку по причине неполадок с гидросистемой», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, самолет должен был вылететь в 05:20, но смог это сделать лишь спустя семь часов в половине первого дня.

Борт принадлежит авиакомпании «Россия». Он успешно долетел до точки назначения и приземлился в аэропорту «Пулково».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет Пермь — Санкт-Петербург вылетел на семь часов позже положенного срока. У борта была обнаружена проблема с гидросистемой. «Экипаж воздушного суда запросил зарулить на стоянку по причине неполадок с гидросистемой», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, самолет должен был вылететь в 05:20, но смог это сделать лишь спустя семь часов в половине первого дня. Борт принадлежит авиакомпании «Россия». Он успешно долетел до точки назначения и приземлился в аэропорту «Пулково».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...