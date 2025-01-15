Свердловчанка подменила подруге полмиллиона на билеты из банка приколов

Подруга украла у жительницы Екатеринбурга 600 тысяч рублей, положив вместо них в тайник билеты из банка приколов. Подробности истории URA.RU сообщил источник.
«Девушки вместе жили на съемной квартире на улице Машинной. Одна знала про другую, что та хранит в коробке под кроватью крупную сумму на открытие своего бизнеса. В начале января подруги уехали кататься на горнолыжный челябинский курорт. Там поссорились и домой вернулись по отдельности», — рассказал собеседник агентства.
Когда хозяйка сбережений решила проверить свои накопления, то вместо купюр обнаружила билеты из банка приколов. Крупная сумма исчезла вместе с подругой. Позже та заявила по телефону, что взяла деньги в долг и скоро вернет, но так и не объявилась. Обманутая девушка обратилась в полицию, начата проверка. Предположительную воровку ищут в том числе и в Асбесте, где она прописана.
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