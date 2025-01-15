Свердловчанка подменила подруге полмиллиона на билеты из банка приколов

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Клипарт. Магнитогорск, деньги, банк приколов, дубли, мошенничество
Приятельница исчезла с крупной суммой, подменив ее на фальшивые деньги Фото:

Подруга украла у жительницы Екатеринбурга 600 тысяч рублей, положив вместо них в тайник билеты из банка приколов. Подробности истории URA.RU сообщил источник.

«Девушки вместе жили на съемной квартире на улице Машинной. Одна знала про другую, что та хранит в коробке под кроватью крупную сумму на открытие своего бизнеса. В начале января подруги уехали кататься на горнолыжный челябинский курорт. Там поссорились и домой вернулись по отдельности», — рассказал собеседник агентства.

Когда хозяйка сбережений решила проверить свои накопления, то вместо купюр обнаружила билеты из банка приколов. Крупная сумма исчезла вместе с подругой. Позже та заявила по телефону, что взяла деньги в долг и скоро вернет, но так и не объявилась. Обманутая девушка обратилась в полицию, начата проверка. Предположительную воровку ищут в том числе и в Асбесте, где она прописана.

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Подруга украла у жительницы Екатеринбурга 600 тысяч рублей, положив вместо них в тайник билеты из банка приколов. Подробности истории URA.RU сообщил источник. «Девушки вместе жили на съемной квартире на улице Машинной. Одна знала про другую, что та хранит в коробке под кроватью крупную сумму на открытие своего бизнеса. В начале января подруги уехали кататься на горнолыжный челябинский курорт. Там поссорились и домой вернулись по отдельности», — рассказал собеседник агентства. Когда хозяйка сбережений решила проверить свои накопления, то вместо купюр обнаружила билеты из банка приколов. Крупная сумма исчезла вместе с подругой. Позже та заявила по телефону, что взяла деньги в долг и скоро вернет, но так и не объявилась. Обманутая девушка обратилась в полицию, начата проверка. Предположительную воровку ищут в том числе и в Асбесте, где она прописана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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