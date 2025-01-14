Какие специалисты в ЯНАО стали самыми высокооплачиваемыми в 2024 году

В 2024 году в Ямало-Ненецком автономном округе в топ самых высокооплачиваемых специалистов вошли топ-менеджеры и квалифицированные рабочие. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Абсолютными лидерами топа высокооплачиваемых профессий оказались директора по маркетингу и PR (медиана зарплатных предложений для них составила в 2024 году 500 000 рублей), директора по персоналу (300 000 рублей), а также технические директора (257 900 рублей)», — отметили специалисты. Среди рабочих специальностей зарплаты в 190 тысяч рублей платили геодезистам и сварщикам, 182 600 получали начальники производства.
Медиана предлагаемой зарплаты на Ямале в 2024
- Директор по маркетингу и PR - 500 000 рублей;
- Директор по персоналу - 300 000 рублей;
- Технический директор - 257 000 рублей;
- Финансовый директор 250 000 рублей;
- Инженер-электроник, инженер-электронщик - 220 000 рублей;
- Операционный директор - 200 000 рублей;
- Коммерческий директор - 190 000 рублей;
- Руководитель строительного проекта - 190 000 рублей;
- Геодезист - 190 000 рублей;
- Сварщик - 190 000 рублей;
- Начальник производства - 182 600 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о рабочих профессиях на Ямале, которым платят больше всего. Среди специалистов с высокими зарплатами оказались сварщики, бетонщики, водители и монтажники.
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