14 января 2025

Какие специалисты в ЯНАО стали самыми высокооплачиваемыми в 2024 году

Лидерами по зарплатам на Ямале в 2024 году стали топ-менеджеры
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году в топ по зарплатам на Ямале вошли квалифицированные специалисты (архивное фото)
В 2024 году в топ по зарплатам на Ямале вошли квалифицированные специалисты (архивное фото) Фото:

В 2024 году в Ямало-Ненецком автономном округе в топ самых высокооплачиваемых специалистов вошли топ-менеджеры и квалифицированные рабочие. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Абсолютными лидерами топа высокооплачиваемых профессий оказались директора по маркетингу и PR (медиана зарплатных предложений для них составила в 2024 году 500 000 рублей), директора по персоналу (300 000 рублей), а также технические директора (257 900 рублей)», — отметили специалисты. Среди рабочих специальностей зарплаты в 190 тысяч рублей платили геодезистам и сварщикам, 182 600 получали начальники производства.

Медиана предлагаемой зарплаты на Ямале в 2024

  • Директор по маркетингу и PR - 500 000 рублей;
  • Директор по персоналу - 300 000 рублей;
  • Технический директор - 257 000 рублей;
  • Финансовый директор 250 000 рублей;
  • Инженер-электроник, инженер-электронщик - 220 000 рублей;
  • Операционный директор - 200 000 рублей;
  • Коммерческий директор - 190 000 рублей;
  • Руководитель строительного проекта - 190 000 рублей;
  • Геодезист - 190 000 рублей;
  • Сварщик - 190 000 рублей;
  • Начальник производства - 182 600 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о рабочих профессиях на Ямале, которым платят больше всего. Среди специалистов с высокими зарплатами оказались сварщики, бетонщики, водители и монтажники.

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В 2024 году в Ямало-Ненецком автономном округе в топ самых высокооплачиваемых специалистов вошли топ-менеджеры и квалифицированные рабочие. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «Абсолютными лидерами топа высокооплачиваемых профессий оказались директора по маркетингу и PR (медиана зарплатных предложений для них составила в 2024 году 500 000 рублей), директора по персоналу (300 000 рублей), а также технические директора (257 900 рублей)», — отметили специалисты. Среди рабочих специальностей зарплаты в 190 тысяч рублей платили геодезистам и сварщикам, 182 600 получали начальники производства. Медиана предлагаемой зарплаты на Ямале в 2024 Ранее URA.RU рассказывало о рабочих профессиях на Ямале, которым платят больше всего. Среди специалистов с высокими зарплатами оказались сварщики, бетонщики, водители и монтажники.
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