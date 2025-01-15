Школьник выстрелил в одноклассника из пистолета

В Рязани школьник по имени Кирилл выстрелил из игрушечного травматического пистолета в голову 14-летнему Давиду. О последствиях сообщил telegram-канал Shot.
«Школьник выстрелил в голову сверстнику из травматического пистолета в школе №47 в Рязани», — передает Life. Отмечается, что школьник хотел проверить были в игрушечном пистолете пули. Пострадавшего госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу с гематомой затылочной части, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
URA.RU отправило запрос в рязанское отделение МВД. На момент публикации материала ответа не поступило.
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