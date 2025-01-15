Школьник выстрелил в одноклассника из пистолета

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Школьник выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета и нанес второму гематому
Школьник выстрелил в сверстника из игрушечного пистолета и нанес второму гематому Фото:

В Рязани школьник по имени Кирилл выстрелил из игрушечного травматического пистолета в голову 14-летнему Давиду. О последствиях сообщил telegram-канал Shot. 

«Школьник выстрелил в голову сверстнику из травматического пистолета в школе №47 в Рязани», — передает Life. Отмечается, что школьник хотел проверить были в игрушечном пистолете пули. Пострадавшего госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу с гематомой затылочной части, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. 

URA.RU отправило запрос в рязанское отделение МВД. На момент публикации материала ответа не поступило. 

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В Рязани школьник по имени Кирилл выстрелил из игрушечного травматического пистолета в голову 14-летнему Давиду. О последствиях сообщил telegram-канал Shot.  «Школьник выстрелил в голову сверстнику из травматического пистолета в школе №47 в Рязани», — передает Life. Отмечается, что школьник хотел проверить были в игрушечном пистолете пули. Пострадавшего госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу с гематомой затылочной части, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.  URA.RU отправило запрос в рязанское отделение МВД. На момент публикации материала ответа не поступило. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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