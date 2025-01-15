Губернатор Махонин проверил ход строительства новой поликлиники под Пермью

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Дмитрий Махонин посетил строящуюся поликлинику
Дмитрий Махонин посетил строящуюся поликлинику Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил строящуюся поликлинику в селе Фролы недалеко от краевого центра. Она рассчитана на 200 посещений пациентов за одну смену. Об этом Махонин рассказал в своем официальном telegram-канале.

«Объект возводится во Фролах на улице Солнечная. Неподалеку от строящейся поликлиники расположен недавно построенный жилой комплекс. Рядом располагаются детский сад „Навигатор“ и крытый физкультурно-оздоровительный комплекс», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Махонин.

Он отметил, что строительство поликлиники осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Строители уже возвели два этажа здания, сделали остекление на окнах и уложили кровлю. В будущей поликлинике уже закрыт тепловой контур здания. Сейчас подрядчик занимается внутренней отделкой помещений, завершает монтаж внутренних инженерных систем. Также выполняется отделка крылец и пандусов.

Планируется, что посещать поликлинику смогут не только взрослые, но и дети, а также беременные — там будет расположена и женская консультация. Для пациентов будут оборудованы кабинеты терапевтов, узких специалистов, а также стоматологов.

На сегодняшний ведется активное строительство семи медицинских учреждений в Пермском крае. Это онкологический центр, корпус больницы в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе Перми и поликлиники в Кондратово, на Гайве и в микрорайоне «Молодежный». Также активно строится поликлинический корпус фтизиопульмонологического диспансера.

Всего с 2020 года в регионе построены и открыты 22 крупных объекта здравоохранения. Это поликлиники, лечебные корпуса и сельские врачебные амбулатории.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил строящуюся поликлинику в селе Фролы недалеко от краевого центра. Она рассчитана на 200 посещений пациентов за одну смену. Об этом Махонин рассказал в своем официальном telegram-канале. «Объект возводится во Фролах на улице Солнечная. Неподалеку от строящейся поликлиники расположен недавно построенный жилой комплекс. Рядом располагаются детский сад „Навигатор“ и крытый физкультурно-оздоровительный комплекс», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Махонин. Он отметил, что строительство поликлиники осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Строители уже возвели два этажа здания, сделали остекление на окнах и уложили кровлю. В будущей поликлинике уже закрыт тепловой контур здания. Сейчас подрядчик занимается внутренней отделкой помещений, завершает монтаж внутренних инженерных систем. Также выполняется отделка крылец и пандусов. Планируется, что посещать поликлинику смогут не только взрослые, но и дети, а также беременные — там будет расположена и женская консультация. Для пациентов будут оборудованы кабинеты терапевтов, узких специалистов, а также стоматологов. На сегодняшний ведется активное строительство семи медицинских учреждений в Пермском крае. Это онкологический центр, корпус больницы в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе Перми и поликлиники в Кондратово, на Гайве и в микрорайоне «Молодежный». Также активно строится поликлинический корпус фтизиопульмонологического диспансера. Всего с 2020 года в регионе построены и открыты 22 крупных объекта здравоохранения. Это поликлиники, лечебные корпуса и сельские врачебные амбулатории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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