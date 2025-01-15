Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому молодые люди, достигшие семнадцатилетнего возраста, включаются в список призывников. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
«Владимир Зеленский подписал закон № 4197-ІХ „О внесении изменений в Закон ‚О воинской обязанности и военной службе‘ об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки“, — передает сайт Верховной Рады. Там уточнили, что в период с 1 января по 31 первое июля каждого года молодые люди, достигающие 17-летнего возраста, подлежат регистрации в качестве призывников. Их данные заносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Регистрация может быть выполнена через электронный кабинет или путем личного обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Ранее Зеленский выразил мнение, что перед тем как рассматривать вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, необходимо сначала оснастить армию необходимой техникой и вооружениями. Зеленский особо подчеркнул, что главной проблемой Вооруженных сил Украины является не нехватка личного состава, а дефицит бронетехники и артиллерии, передает 360.ru.
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