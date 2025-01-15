Зеленский начнет отправлять детей в зону СВО

Зеленский подписал закон об учете 17-летних призывников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский подписал закон, по которому 17-летние юноши регистрируются в качестве призывников
Зеленский подписал закон, по которому 17-летние юноши регистрируются в качестве призывников Фото:

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому молодые люди, достигшие семнадцатилетнего возраста, включаются в список призывников. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. 

«Владимир Зеленский подписал закон № 4197-ІХ „О внесении изменений в Закон ‚О воинской обязанности и военной службе‘ об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки“, — передает сайт Верховной Рады. Там уточнили, что в период с 1 января по 31 первое июля каждого года молодые люди, достигающие 17-летнего возраста, подлежат регистрации в качестве призывников. Их данные заносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Регистрация может быть выполнена через электронный кабинет или путем личного обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Ранее Зеленский выразил мнение, что перед тем как рассматривать вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, необходимо сначала оснастить армию необходимой техникой и вооружениями. Зеленский особо подчеркнул, что главной проблемой Вооруженных сил Украины является не нехватка личного состава, а дефицит бронетехники и артиллерии, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому молодые люди, достигшие семнадцатилетнего возраста, включаются в список призывников. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.  «Владимир Зеленский подписал закон № 4197-ІХ „О внесении изменений в Закон ‚О воинской обязанности и военной службе‘ об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки“, — передает сайт Верховной Рады. Там уточнили, что в период с 1 января по 31 первое июля каждого года молодые люди, достигающие 17-летнего возраста, подлежат регистрации в качестве призывников. Их данные заносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Регистрация может быть выполнена через электронный кабинет или путем личного обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Ранее Зеленский выразил мнение, что перед тем как рассматривать вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, необходимо сначала оснастить армию необходимой техникой и вооружениями. Зеленский особо подчеркнул, что главной проблемой Вооруженных сил Украины является не нехватка личного состава, а дефицит бронетехники и артиллерии, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...