Путин принял решение о статусе ветеранов Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Минобороны о присвоении звания почетного гражданина России всем ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом он заявил Путин во время заседания Российского оргкомитета «Победа».
«Считаю необходимым поддержать инициативу министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием почетный гражданин региона, города или муниципалитета», — заявил Путин. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия 24».
Он отметил, что на данный момент многим ветеранам уже присвоено это звание. Однако каждый ветеран, боровшийся за нашу страну, заслуживает такой чести, уточнил российский лидер.
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