Ветераны ВОВ получат единовременную выплату по 80 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом президент РФ сообщил в ходе заседания российского Оргкомитета «Победа».
«Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей», — заявил Путин в ходе заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Владимир Путин уточнил, что труженики тыла, совершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 55 тысяч рублей. Президент заявил, что главная цель — сделать жизнь ветеранов ВОВ «достойной и обеспеченной».
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