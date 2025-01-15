Ветераны ВОВ получат единовременную выплату по 80 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 и 50 тысяч рублей ветеранам
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 и 50 тысяч рублей ветеранам Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом президент РФ сообщил в ходе заседания российского Оргкомитета «Победа». 

«Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей», — заявил Путин в ходе заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Владимир Путин уточнил, что труженики тыла, совершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 55 тысяч рублей. Президент заявил, что главная цель — сделать жизнь ветеранов ВОВ «достойной и обеспеченной». 

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом президент РФ сообщил в ходе заседания российского Оргкомитета «Победа».  «Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей», — заявил Путин в ходе заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Владимир Путин уточнил, что труженики тыла, совершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 55 тысяч рублей. Президент заявил, что главная цель — сделать жизнь ветеранов ВОВ «достойной и обеспеченной». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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